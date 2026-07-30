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Incendios, inundaciones... Los casos en los que se declara la emergencia nacional

Analizamos si es posible declarar la emergencia nacional tras los sucesos en Ceuta. Moncloa se acoge a la ley de Protección Civil y señalan que no contempla una crisis migratoria como esta.

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Los casos en los que se declara la emergencia nacional en España | EFE

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
Publicado:

Moncloa descarta la emergencia nacional que pide Ceuta. Se acoge a la ley de Protección Civil y señalan que no contempla una crisis migratoria como esta, y que solo aplica en casos de emergencia nuclear, inundaciones o incendios. Mientras tanto, los expertos consideran que las políticas migratorias son responsabilidad del Gobierno y ven fórmulas para aumentar los medios.

Fernando Portillo, de foro judicial independiente, explica que "esta figura está pensada para riesgos naturales y tecnológicos expresamente contemplados en la ley y las crisis migratorias no están incluidas", mientras que Carlos Vidal, Catedrático Derecho Constitucional de UNED. sostiene que "desde el punto de vista jurídico constitucional, la norma que más se ajusta sería la ley de Seguridad Nacional". Por su parte, el abogado Pablo de Palacio, remarca que "podríamos estudiar si un estado de alarma podría llegarse a declarar únicamente en ese territorio para que desde Madrid se pudiera emplear todos los recursos necesarios".

Emergencia nacional

La emergencia nacional es una herramienta casi excepcional en España. Su activación conlleva que la gestión de la emergencia pasa directamente de las comunidades autónomas al Estado. Hasta el momento, tan solo se ha aplicado en dos ocasiones: los incendios de la última semana y el apagón del pasado año.

Feijóo pide desplegar al Ejército

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado al Gobierno a activar el artículo 23 de la ley de Seguridad Nacional para declarar la emergencia y desplegar al Ejército ante la situación que se vive en Ceuta y que considera "una crisis de seguridad nacional".

Feijóo ha resaltado en un vídeo difundido en redes sociales que el Ejecutivo "no puede mirar para otro lado" ante lo que son sus obligaciones. Además, considera que Ceuta está viviendo una situación crítica y el Gobierno se niega a reconocer que se está ante un grave problema de seguridad nacional. "Es una avalancha sin precedentes, y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están desbordadas", dice Feijóo

El líder popular considera que se trata de una situación insostenible por la que hay que actuar con rapidez y ante la que pide activar inmediatamente el artículo 23 de la ley de Seguridad Nacional, que supone esa declaración de la emergencia, cerrar las fronteras y movilizar al Ejército en la zona.

Se trabaja en una respuesta inmediata

Por su parte, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha señalado que el Ejecutivo está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación y prepara todas las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible. Sánchez ha mostrado la determinación del Gobierno de solucionar la situación en un mensaje en 'X', dnde informa de que así se lo ha transmitido al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en una conversación telefónica que ha mantenido con él.

"Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes posible", señala.

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