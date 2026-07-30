Detenido en Fuenlabrada un empresario por explotación laboral a un empleado que le robó 18.000 euros

La Policía Nacional ha detenido en Fuenlabrada a dos hombres por un caso que combina el presunto robo de 18.000 euros con una situación de explotación laboral. Según la investigación, un trabajador marroquí de 24 años, encargado de la vigilancia y el cuidado de una finca, habría sustraído el dinero de la vivienda principal e intentado encubrir el delito simulando un robo cometido por terceros. Tras ser arrestado, confesó que residía en un establo junto a animales, entre excrementos y sin contrato de trabajo.

La investigación se inició después de que el propietario de una finca de 49 años, dedicada a un negocio de frutas, denunciara la desaparición de 18.000 euros (15.000 en billetes y 3.000 en monedas) que guardaba ocultos en bolsas de plástico dentro de un armario. Sin embargo, desde el primer momento los agentes detectaron inconsistencias en la escena. La puerta de acceso presentaba daños que, presuntamente, habían sido provocados para aparentar un robo con fuerza y desviar la atención de los investigadores.

Las pesquisas situaron al trabajador en el centro de la investigación. De acuerdo con la Policía, abandonó la finca en bicicleta con las bolsas que contenían el dinero colgadas del manillar. En los días posteriores realizó gastos que llamaron la atención de los investigadores, entre ellos la compra de ropa de marca, un tatuaje y varios envíos de dinero. Además, supuestamente quemó las bolsas donde se ocultaba el efectivo junto con paja y otros residuos para eliminar posibles pruebas.

Durante su detención, el sospechoso relató las condiciones en las que vivía. Los agentes comprobaron que dormía en un establo compartido con conejos y gallinas, sobre un colchón colocado entre excrementos de animales. Asimismo, la única ducha disponible estaba situada en el exterior de la finca, por lo que debía asearse al aire libre independientemente de las condiciones meteorológicas.

La investigación también reveló que el empleado trabajaba hasta 15 horas diarias realizando labores de vigilancia de la vivienda y cuidado de los animales, sin disponer de contrato laboral. Como resultado de las pesquisas, la Policía detuvo al trabajador como presunto autor de un delito de robo con fuerza y al propietario de la finca como presunto responsable de un delito contra los derechos de los trabajadores y de favorecimiento de la inmigración ilegal. Ambos fueron puestos a disposición judicial.

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