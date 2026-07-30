El peor incendio de la historia de España: así se gestó una catástrofe que cambió el mapa del centro peninsular

Lo que comenzó con una chispa en el término municipal de Burgohondo ha terminado convirtiéndose en el mayor incendio registrado en la historia de España. En apenas unos días, las llamas han arrasado más de 50.00 hectáreas en Ávila y, junto a los incendios de Madrid y Toledo, han calcinado más de 30.000 hectáreas, obligando a evacuar o confinar a decenas de miles de personas y movilizando un dispositivo sin precedentes.

La investigación de la Guardia Civil sitúa el origen del incendio en unos trabajos realizados con maquinaria pesada cuyo uso estaba prohibido por la Junta de Castilla y León debido al elevado riesgo de incendios. Según el Seprona, el operario detenido habría abierto caminos con una máquina que generó las chispas que iniciaron el fuego, además de carecer de autorización y de los sistemas de seguridad obligatorios. Si se confirma que actuó con imprudencia grave, podría enfrentarse a penas de hasta diez años de prisión.

Un incendio que terminó convirtiéndose en uno solo

Las condiciones meteorológicas hicieron el resto. La vegetación extremadamente seca, el viento y las altas temperaturas favorecieron un comportamiento extremo del fuego hasta el punto de que los incendios de Ávila y Madrid acabaron funcionando como un único gran incendio. El frente avanzó hacia el Valle del Tiétar, amenazó municipios como Mijares, Casillas o Cebreros y llegó hasta el entorno del pantano de San Juan, uno de los puntos de mayor preocupación para los equipos de extinción y que ha dejado imágenes desoladoras.

Los especialistas llegaron a advertir de que el incendio había desarrollado su propia meteorología, ya que había generado corrientes de aire capaces de modificar el comportamiento de las llamas. La llegada de una nueva ola de calor obligó además a los operativos a trabajar contrarreloj durante las noches, aprovechando el descenso de las temperaturas y el aumento de la humedad. Más de 400 efectivos terrestres, apoyados por medios aéreos que prolongaron excepcionalmente su actividad hasta las diez de la noche, intentaron contener un perímetro que alcanzó los 160 kilómetros.

Miles de evacuados y pueblos marcados por el fuego

La emergencia obligó a desalojar municipios enteros y habilitar polideportivos como centros de acogida. Muchas familias abandonaron sus viviendas con lo puesto y permanecieron varios días sin saber si podrían regresar o si sus casas seguirían en pie.

En localidades como Navas del Rey o Almorox, vecinos y alcaldes reclamaron poder volver para comprobar el estado de sus viviendas y atender a sus animales. En la urbanización El Encinar del Alberche se contabilizaron más de 230 viviendas perdidas, mientras numerosos voluntarios denunciaban la falta de coordinación durante las primeras horas del incendio. "Nos han abandonado como a perros", lamentaban algunos de ellos.

La catástrofe también golpeó con fuerza al sector primario. Ganaderos y agricultores vieron desaparecer pastos, explotaciones y terrenos de cultivo, mientras muchas explotaciones quedaron aisladas por los cortes de carreteras y las evacuaciones. La Comunidad de Madrid anunció una línea inicial de un millón de euros para ayudar a los ganaderos afectados.

Unidad institucional y choque político

La dimensión del incendio llevó al Gobierno a declarar la emergencia de interés nacional y a unificar la dirección de los incendios de Madrid y Ávila bajo un único mando operativo. Pedro Sánchez visitó el puesto de mando avanzado y anunció que el Consejo de Ministros aprobaría la declaración de zonas gravemente afectadas por una emergencia de protección civil para facilitar ayudas económicas y la reconstrucción de las áreas afectadas. También defendió la coordinación entre administraciones y pidió seguir las indicaciones de los servicios de emergencia.

Fernando Grande-Marlaska insistió en que el operativo trabajaba "contra reloj" para aprovechar la ventana meteorológica antes del cambio del viento, mientras Felipe VI y la reina Letizia visitaron a los evacuados en Villamanta. El monarca elogió el trabajo de bomberos, UME, Guardia Civil y Protección Civil y destacó que "la coordinación está siendo ejemplar", mientras la reina quiso escuchar el testimonio de quienes habían tenido que abandonar precipitadamente sus hogares.

Sin embargo, la gestión de la emergencia también dejó un intenso enfrentamiento político. Isabel Díaz Ayuso reclamó la activación del nivel 3 de emergencia y protagonizó un cruce de reproches con el delegado del Gobierno, Francisco Martín, y con el ministro Óscar Puente sobre la coordinación y la gestión de los recursos.

Más allá de las cifras, el incendio ha reabierto el debate sobre la prevención de los grandes fuegos. Expertos y representantes del sector agrario llevan años reclamando una gestión más activa del monte, con limpieza de la vegetación y una mayor presencia de la ganadería extensiva para reducir el combustible vegetal que se acumula en los bosques.

Mientras continúan las labores para consolidar el perímetro y evaluar los daños, el incendio de Ávila deja una huella difícil de borrar: miles de personas afectadas, un paisaje transformado y una reflexión inevitable sobre cómo afrontar unos incendios que cada verano resultan más grandes, más rápidos y más difíciles de detener.

Castellón encara horas clave

Otro de los focos de atención se centró en Vall d'Uixó. La situación continúa siendo muy delicada en la Sierra de Espadán, donde el incendio de Castellón sigue perimetrado, aunque todavía no está controlado ni estabilizado. Los esfuerzos se concentran especialmente en la zona de Artana, donde se han producido algunos rebrotes y donde permanece la cabeza del incendio.

Más de 400 efectivos terrestres continúan desplegados en una masa forestal de difícil acceso. El fuego ha arrasado ya más de 9.300 hectáreas y mantiene fuera de sus hogares a cerca de 10.000 vecinos de varios municipios.

Los equipos de extinción centran buena parte de su estrategia en los medios aéreos para actuar sobre los puntos más inaccesibles del perímetro. Sin embargo, las altas temperaturas previstas mantienen la preocupación entre los responsables del operativo, que consideran clave evitar nuevas reactivaciones en un incendio que afronta ya su sexta jornada.

Zamora revive la pesadilla de las evacuaciones

A última hora del miércoles, también se declaró otro incendio en la provincia de Zamora que permanece en nivel 2 de gravedad y ha obligado a evacuar doce localidades, además de mantener confinadas otras dos, Fermoselle y Fariza. Cerca de 1.000 personas han tenido que abandonar sus casas, mientras unas 1.500 permanecen confinadas por la proximidad de las llamas.

La Unidad Militar de Emergencias (UME) trabaja sobre el terreno junto a bomberos, agentes medioambientales, Guardia Civil y el resto del dispositivo desplegado para intentar frenar el avance del fuego. Durante las últimas horas, muchos vecinos también han colaborado en las labores de protección utilizando cubos, mangueras o agua de piscinas para evitar que las llamas alcanzaran sus viviendas. Además, una residencia de mayores tuvo que ser evacuada de forma preventiva.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.