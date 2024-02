Incendio Valencia, última hora en directo: afectados, desalojados y retirada de escombros

Son unas imágenes que no se han visto hasta el momento del incendio de Valencia. Un rescate 'in extremis' en el que los bomberos no dudan en acceder al balcón del edificio, una vez enfriado. Tras colocarle el arnés para que pudiera salir de la ratonera en la que se convirtió el bloque que ha quedado completamente calcinado, uno de los bomberos no titubea y le coloca su casco, quedándose él al descubierto mientras que el fuego avanza hacia ellos y el humo complica la situación.

Una vez equipado para la bajada, este vecino del edificio de Campanar consigue ponerse a salvo saltando a la colchoneta que los bomberos habían habilitado en la base del bloque.

Este hombre pidió ayuda por teléfono previamente para abandonar el edificio y esperó pacientemente a ser atendido. Se encontraba en los pisos más bajos, hecho que pudo facilitar el acceso de los bomberos. Y es que, en su rescate no se utilizó el camión con la autoescala que posibilitó el de otros vecinos, como el de Sara y Ammar. Este es el tercer rescate que se ha visto que llevaron a cabo los bomberos en mitad de las llamas.