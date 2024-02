El peor incendio en la historia de Valencia: los bomberos buscan a los 14 desaparecidos

El edificio ha estado siete horas ardiendo, aunque en tan solo media hora las llamas ya se habían propagado por toda la estructura. Los bomberos han trabajado durante toda madrugada. No van a poder entrar al edificio hasta que no baje la temperatura y la zona sea segura. Los bloques siguen en pie durante la noche, se mantiene, pero no se descarta algún derrumbe, podría haber riesgo de colapso.

Las llamas han seguido arrasándolo todo y no han dado tregua a los bomberos, que no han dejado de trabajar durante las últimas horas, tanto intentando sofocar el fuego en una zona del edificio como refrescando en la fachada que da a la rotonda y en la que un dron ha rastreado ventana a ventana buscando más desaparecidos.

Según ha confirmado la alcaldesa de Valencia, serían entre 14 los desaparecidos tras el incendio.

En ese sentido, el Subdirector de Emergencias de la Comunidad Valenciana, Jorge Suárez, ha asegurado que se estaba "trabajando exclusivamente en el edificio exterior, las características del edificio no permiten continuar haciendo ninguna extinción en la parte interior, con lo cual, se sigue trabajando en el edificio en todas las fachadas y ese es el objetivo que va a haber en las próximas horas".

El viento que ha continuado durante toda la noche, lo que no ha ayudado a los servicios de emergencia en su trabajo, prima su seguridad. La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha afirmado que los bomberos están haciendo todo lo que pueden y que "vamos a seguir trabajando para daros toda la información, pero entended que este contexto es muy difícil".

Por su parte, Diana Morant, Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades asegura que el Gobierno va a "colaborar en todos los medios que puedan ser necesarios para atender a las víctimas para atender esta emergencia y esta catástrofe".

Además, ya se ha activado un equipo de atención psicológica para asistir a los afectados por el incendio.

La UME llega al incendio

La Unidad Militar de Emergencias llegaba por la tarde al incendio. Se trata del Tercer Batallón de Intervención con sede en el municipio valenciano de Bétera. También se ha añadido una unidad de drones. Como refuerzo, Defensa ha activado a personal de la UME de Madrid para desplazarse a Valencia.

