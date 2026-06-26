El incendio de Tamarite arrasa ya 4.400 hectáreas y estudian permitir el regreso de vecinos de Calasanz

Después de más de 30 horas activo, el incendio de Tamarite de Litera (Huesca) ha calcinado ya 4.400 hectáreas y mantiene un perímetro de unas 4.000 hectáreas sobre el que siguen trabajando los equipos de extinción. A lo largo de la jornada se han registrado algunas reproducciones del fuego, aunque han podido ser controladas gracias a la intervención de los medios aéreos.

Los bomberos continúan centrando sus esfuerzos en consolidar el perímetro, especialmente en las zonas de masa forestal. En las labores participan maquinaria pesada, brigadas terrestres y medios aéreos, después de que los tractores y otra maquinaria agrícola hayan contribuido a frenar el avance de las llamas mediante la apertura de cortafuegos.

La mejora de las condiciones meteorológicas durante este viernes ha favorecido la evolución del incendio. Aunque los responsables del operativo consideran que podría estabilizarse esta misma noche, prefieren mantener la prudencia debido a la longitud del perímetro y retrasan esa previsión al sábado si la evolución continúa siendo favorable.

En cuanto a los vecinos desalojados, el operativo valorará a lo largo de la tarde el regreso de los habitantes de Calasanz si las condiciones lo permiten. Más de 200 personas de los núcleos de Azanuy, Alins y Calasanz permanecen afectadas por el incendio, aunque Protección Civil ha asegurado que todos los evacuados se encuentran en buen estado y han sido realojados en polideportivos de Monzón y Peralta. Además, persisten algunos problemas en el suministro eléctrico en la pedanía de Azanuy y varias carreteras de acceso a la zona continúan siendo peligrosas.

En las labores de extinción trabajan efectivos de los Bomberos de Aragón junto a la Unidad Militar de Emergencias (UME), bomberos de Cataluña y de la Comunidad Valenciana, a la espera de la incorporación de nuevos refuerzos procedentes de Castilla y León.

El origen del incendio apunta a una chispa provocada por una cosechadora, según han indicado las autoridades.

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