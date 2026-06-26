Roberto Brasero avisa del regreso del calor intenso: "La semana que viene vuelven los 40º"

Bajaron las temperaturas como habíamos avisado y hemos salido ya de la ola de calor, pero siguen siendo muy elevadas hoy en el noreste peninsular donde tenemos avisos de nivel amarillo por calor en La Rioja, Navarra, Cataluña y Aragón, además de Mallorca, y donde el riesgo no es solo de altas temperaturas sino también por un índice de peligro de incendio, que llega a extremo en algunas zonas de las comunidades descritas. Como ya hemos comprado, se han desatado algunos fuegos forestales que en el caso de Huesca, en Tamarite de Litera, han quemado ya más de 4000 hectáreas. En las otras dos provincias aragonesas se han alcanzado hoy las temperaturas más altas de toda España, con más de 38º en Quinto (zaragoza) e Híjar (Teruel)

Suben las temperaturas

Este sábado bajarán las temperaturas en el Cantábrico, donde, además, habrá cielos nubosos y lluvias, que serán débiles en general. Podrían producirse chubascos tormentosos en zonas de montaña del norte, y en sierras de Teruel o Cuenca por la tarde. Tendremos brumas matinales en Murcia y Alicante que se disiparán pronto y nubes en el norte de Canarias con alguna lluvia en la Palma.

En el resto, tiempo estable y subidas ligeras de las temperaturas, general. En la meseta norte se alcanzarán máximas de 32° a 34°, mientras que en amplias zonas del resto se superarán los 35°. Los 38° en puntos del valle del Ebro, sur de Castilla La Mancha y valle del Guadalquivir. Calor también en Baleares: Palma podría rondar los 36°. En Canarias se iniciará el ascenso térmico el domingo, con 30° en puntos del sur de las islas de mayor relieve y cielos despejados en ese sector, más nubes en el norte de las islas

El domingo, más tormentas

La jornada dominical llegará con nubes en el norte en Galicia y el Cantábrico desde primera horas del día con lluvias que serán débiles pero constantes y luego por la tarde se espera un aumento de la inestabilidad con tormentas en muchas zonas. Y algunas fuertes. Tormentas generalizadas en el nordeste desde Navarra, pasando por Aragón y este de la meseta sur e interiores de la Comunidad Valenciana, que podría extenderse hasta el noroeste de Murcia.

Estas tormentas pueden ir acompañadas de rachas y chubascos muy fuertes y puntualmente de granizo grande. En el resto, predominarán los cielos poco nubosos o despejados, con presencia de nubes altas y en Canarias intervalos nubosos y precipitaciones débiles en el norte de las islas y cielos poco nubosos o despejados en el sur.

Calor para la semana que viene

Tras el tormentoso domingo volverán a subir las temperaturas en el inicio de la semana que viene, de manera que el calor se irá intensificando. Ya el martes se superarán los 35° en la mayor parte de la península y Baleares, salvo en el tercio norte, donde las máximas estarán entre 25° y 30°, y en el Mediterráneo, donde estarán entre 30° y 35°.

Se superarán los 38° en el valle del Ebro y también en buena parte del centro y sur de la península. Puntualmente podrían superarse los 40° en localidades de los valles del Guadiana y Guadalquivir. Calor también, con más de 36°, en Baleares y en el sur de las Islas Canarias. En el sur de Gran Canaria podrán superarse los 38°. Sin llegar a ser ola de calor, pero la semana que viene vuelven los 40º.

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