Un incendio 'devora' siete locales en Torremolinos: la policía investiga si fue intencionado

Un incendio declarado en la madrugada del sábado al domingo ha arrasado la marquesina-terraza exterior que comparten siete locales comerciales en la calle Salvador Allende de Torremolinos (Málaga). Las llamas, que se propagaron rápidamente debido a la estructura continua de los establecimientos, dejaron una imagen desoladora: terrazas completamente calcinadas y el interior de un restaurante kebab reducido a cenizas.

La Policía Nacional ha iniciado una investigación para esclarecer el origen del fuego, que no se descarta haya sido provocado. Este lunes, agentes del cuerpo realizaron una inspección ocular en la zona afectada, recogiendo pruebas y tomando declaraciones de vecinos y trabajadores de los comercios colindantes.

Gracias a la rápida intervención de los Bomberos del Consorcio Provincial de Málaga, en colaboración con efectivos sanitarios, Policía Local y Policía Nacional, se logró evitar que el incendio se propagara a más locales.

Afortunadamente, no hay que lamentar daños personales, aunque las pérdidas materiales son cuantiosas. El fuego afectó a varios restaurantes, pubs y un supermercado. Además, al menos seis vehículos estacionados frente a los locales sufrieron daños por la intensa radiación térmica, aunque ninguno llegó a arder.

Señalan un pub como posible foco del incendio

Aunque las causas exactas aún se investigan, algunos propietarios apuntan a un pub irlandés como posible punto de origen del incendio. Según relatan, el establecimiento había sido escenario de altercados recientes. "La policía estuvo aquí días antes del incendio por problemas en ese pub, que ya llevaba tiempo dando quebraderos de cabeza", denuncia uno de los comerciantes afectados.

El dueño del restaurante kebab, que llevaba abierto tan solo dos semanas, calcula que las pérdidas podrían superar los 100.000 euros. "Estaba todo nuevo y ahora no queda nada. No sé qué voy a hacer ahora", lamenta visiblemente afectado.

Por su parte, el propietario del supermercado, que llevaba unos cinco años en funcionamiento, estima que ha perdido en torno a 70.000 euros. "Con la temporada alta tenía mucho más producto almacenado, y ahora ya no queda nada. No sé cuándo podré volver a abrir", explica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.