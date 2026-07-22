La Fuente de Cibeles abre su restauración al público con más de 2.600 plazas gratuitas

La Fuente de Cibeles podrá contemplarse este verano desde una perspectiva reservada hasta ahora a restauradores y especialistas. El Ayuntamiento de Madrid ha abierto al público el proceso de restauración del monumento a través del programa 'Abierto por Restauración', que permitirá acceder a la estructura de andamios instalada alrededor de la fuente.

En total se han programado 176 visitas guiadas gratuitas con 2.640 plazas disponibles entre julio y septiembre.

Cómo visitar la restauración de Cibeles

Las reservas podrán realizarse a partir del 23 de julio a las 10:00 horas. Durante el recorrido, los visitantes estarán acompañados por guías especializados en historia e historia del arte, que explicarán la evolución del monumento, los criterios de intervención y las técnicas empleadas para su conservación.

Además, podrán observar de cerca la escultura de la diosa Cibeles, su carro y los leones Hipómenes y Atalanta, así como detalles escultóricos que habitualmente pasan desapercibidos.

Una restauración de cinco meses

La iniciativa coincide con el inicio de los trabajos de restauración de la Fuente de Cibeles, una actuación con una inversión cercana a los 260.000 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

Los estudios previos detectaron acumulación de suciedad, grietas y fisuras, corrosión en algunos elementos metálicos y alteraciones en la piedra, por lo que se ha diseñado una intervención integral para garantizar la conservación del conjunto monumental.

Un icono de Madrid desde el siglo XVIII

Diseñada por Ventura Rodríguez en 1777, la Fuente de Cibeles es uno de los símbolos más reconocibles de Madrid. Desde 2021 forma parte del Paisaje de la Luz, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, y continúa siendo uno de los monumentos más fotografiados y visitados de la capital.

Esta edición de ‘Abierto por Restauración’ también incluirá visitas guiadas al Pabellón de los Hexágonos, actualmente en proceso de rehabilitación.

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