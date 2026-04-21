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Imputados tres funcionarios de Costas por seis delitos de homicidio tras el derrumbe de la pasarela de Santander

La jueza aprecia posible "negligencia grave" por falta de mantenimiento en la infraestructura que colapsó y causó la muerte de seis jóvenes.

Pasarela Santander

Imputados tres funcionarios de Costas por el derrumbe de la pasarela de Santander | EFE

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Paula Hidalgo
Publicado:

La investigación por el colapso de la pasarela de la playa de El Bocal, en Santander, da un paso más. La jueza ha imputado a tres funcionarios de Costas por seis delitos de homicidio por imprudencia grave y un delito de lesiones, tras el accidente ocurrido el pasado 3 de marzo que provocó la muerte de seis jóvenes y una persona herida de gravedad.

La decisión llega después de conocer el informe pericial, que apunta a graves deficiencias en el mantenimiento de la estructura, especialmente en los herrajes, como posible causa del desplome. Según el auto judicial, la pasarela estuvo años sin recibir las inspecciones adecuadas desde su construcción en 2014. La magistrada considera que esa ausencia de control pudo impedir detectar el deterioro progresivo de la infraestructura, generando un "riesgo relevante" que terminó materializándose en el colapso.

Declaraciones previstas en mayo

Además, el informe señala que se habrían utilizado materiales inadecuados para una estructura expuesta a un entorno marino, lo que habría acelerado su degradación. Entre los investigados se encuentran el actual jefe de Servicio de Proyectos y Obras, su predecesor en el cargo y el responsable de la Demarcación de Costas. La jueza considera que, por sus funciones, tenían la obligación de garantizar la seguridad de la pasarela y de promover las labores de mantenimiento necesarias. A su juicio, la posible omisión de esas tareas puede constituir una negligencia grave con consecuencias penales.

Los tres funcionarios deberán declarar como investigados el próximo 15 de mayo, en una fase clave de la instrucción. Mientras tanto, la jueza mantiene como testigo-perito al ingeniero que participó en el proyecto original y sigue recabando pruebas sobre el estado de la infraestructura en los días previos al accidente.

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