Accidente
Las impresionantes imágenes de un coche al caer una planta inferior en un túnel de Chamberí
Dos personas resultan heridas leves tras un accidente que mantiene cortado el túnel de Olavide en Madrid.
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Un accidente que ha tenido lugar en el distrito de Chamberí ha obligado a cortar el túnel de Olavide después de que un vehículo perdiera el control y se precipitara a una planta inferior en el interior de un aparcamiento.
El suceso ha dejado dos personas heridas leves, ambas ocupantes del turismo, según han informado los servicios de emergencia.
Equipos de SAMUR-Protección Civil han atendido a los afectados en el lugar del accidente. Tras una primera valoración, han confirmado que las lesiones no revisten gravedad.
De forma paralela, efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid trabajan en la retirada del vehículo siniestrado, que ha quedado en una planta inferior tras la caída.
Tráfico afectado en la zona
Como consecuencia del accidente, agentes de la Policía Municipal de Madrid han procedido al corte del túnel de Olavide para facilitar las labores de intervención y garantizar la seguridad en la zona.
El cierre ha provocado afecciones en la circulación en este punto del centro de la capital, mientras continúan las tareas de retirada del turismo.
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