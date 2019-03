En el último año ha habido un repunte de ingresos en seminarios españoles, este año hay 51 nuevos seminaristas. La iglesia lo atribuye al efecto de las Jornadas Mundiales de la Juventud y la visita del Papa Benedicto XVI. Para quienes vean en el sacerdocio una solución a los problemas económicos, los sacerdotes desmienten: "No se entra en un seminario porque uno esté en paro, se entra porque uno quiere dar la vida", explica Miguel Ángel Núñez, rector del seminario de Sevilla.

Un sacerdote cobra una media de 850 euros: "Yo ganaba más dinero fuera, no es por la crisis. El que se mete aquí buscando un salario va a ser muy infeliz, mejor que no se meta", cuenta Fredi Arias, diácono de 39 años. Mario, Alberto o Marco son algunos de los 51 nuevos seminaristas de este año. Alberto tiene 22 años a los 18 tenía muy claro que quería ser cura y para él no hay crisis de vocaciones: "El señor llama a los que quiere y ellos tienen que responder".

Mario también respondió, tenía trabajo, dinero: "Yo estaba estupendamente pero sentí la llamada". Ellos han elegido según los estudiosos la profesión más feliz.