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Noticias de hoy, miércoles 4 de noviembre de 2026

Consulta las últimas noticias en España hoy, miércoles 4 de noviembre de 2026. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Noticias de hoy, sábado 8 de agosto de 2026

Noticias de hoy, miércoles 4 de noviembre de 2026

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La actualidad informativa girará hoy en torno a la dimisión de Óscar Puente como ministro de Transportes. No solo dimite de su cargo sino que también ha avanzado que no será cabeza de lista para las elecciones generales del 29-N por Valladolid. En el panorama internacional la noticia está centrada en las elecciones de medio mandato en Estados Unidos que han corroborado la debacle de los republicanos que indicaban los sondeos.

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