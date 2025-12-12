La huelga médica concluye sin acuerdo mientras Sanidad y sindicatos reactivan el pulso por el Estatuto Marco

La tercera huelga de médicos convocada en apenas medio año llega a su fin hoy sin un acuerdo cerrado y con el conflicto aún lejos de resolverse. Tras cuatro jornadas de paros a nivel estatal, la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) mantienen abiertas las negociaciones con el Ministerio de Sanidad para reformar el Estatuto Marco. Aunque ambas partes insisten en su voluntad de diálogo, las posiciones siguen alejadas: los profesionales reclaman un estatuto propio e independiente y el Gobierno rechaza esa posibilidad.

La reunión de este jueves volvió a evidenciar las diferencias. Fuentes del Ministerio señalan que crear un estatuto específico para los médicos fragmentaría el Sistema Nacional de Salud y segregaría al resto de profesionales. Sin embargo, desde CESM insisten en que la profesión médica tiene particularidades que requieren una regulación separada. Según el comunicado emitido tras el encuentro, ambas partes han aceptado continuar negociando el próximo lunes, centrándose en seis puntos clave: la existencia de un ámbito propio de negociación, una clasificación profesional diferenciada, la regulación de la jornada laboral, la declaración de la Medicina como profesión de riesgo, la movilidad forzosa y el régimen de exclusividad.

Mientras tanto, las protestas continúan. Durante la jornada de este viernes se han programado concentraciones frente a hospitales y centros de salud en ciudades como Murcia, Avilés, Teruel, Toledo, Sevilla, Málaga o Almería. El comité de huelga destaca el seguimiento de los paros y subraya que la profesión está unida contra el borrador del Estatuto Marco planteado por Sanidad, al que consideran insuficiente y alejado de la realidad asistencial.

Tensión sanitaria sobrecargada

El conflicto, además, podría intensificarse en las próximas semanas. El resto de sindicatos del Sistema Nacional de Salud (SATSE-FSES, CCOO, UGT, CSIF y CIG-Saúde) han convocado una huelga indefinida a partir del 27 de enero, denunciando también la falta de avances en sus negociaciones con el Ministerio. Estas organizaciones enviaron este jueves una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que acusan a Sanidad de "irresponsabilidad" y "desinterés” en la búsqueda de un acuerdo.

Todo ello sucede en un momento de tensión para el sistema sanitario, marcado por la sobrecarga asistencial del invierno, el repunte de virus respiratorios y la escasez de profesionales en varias comunidades autónomas. La prolongación del conflicto amenaza con agravar aún más la situación, mientras pacientes y profesionales esperan una solución que, de momento, no termina de llegar.

