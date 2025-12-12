Se activa un nuevo foco de gripe aviar en Madrid

Hace unos días aparecieron en Madrid cientos de cigüeñas muertas. Fueron encontradas en las inmediaciones del río Manzanares, a su paso por Perales del Río y La Marañosa. El Laboratorio Central de Veterinaria, que depende del Ministerio de Agricultura, Peca y Medio Ambiente, ha confirmado la presencia de gripe aviar de alta patogenicidad en dichos ejemplares.

El laboratorio señala que existen además tres focos detectados en los municipios de Boadilla del Monte, Arganda del Rey y Rivas-Vaciamadrid. En un comunicado, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid apunta a que estas aves provienen del norte de Europa y vienen a nuestro país y al norte de África en busca de temperaturas más cálidas.

El consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, ha aclarado que por el momento tan solo se ha detectado el virus en aves silvestres y asegura que no hay ninguna explotación avícola afectada en la región.

Gripe aviar

La gripe aviar es una enfermedad infecciosa causada por un virus que afecta principalmente a las aves, pero que podría contagiarse ocasionalmente a humanos y otros animales. Los síntomas son similares a la gripe común, aunque en casos graves puede ser severa. Estos virus se dan generalmente en aves acuáticas silvestres y pueden saltar a aves de corral. Sin embargo, es raro que se contagien humanos o que las personas puedan verse afectadas si entran en contacto cercano con las aves afectadas. Esto solo ocurre en casos excepcionales. No obstante, es importante extremar las precauciones.

Batidas y precauciones

Getafe es el municipio más afectado y hasta allí se han desplazado estos días varias batidas de forestales para detectar y retirar las posibles más aves muertas. Además, se han establecido medidas de seguridad especialmente en parques y jardines de la Comunidad de Madrid.

Entre otros municipios afectados se encuentran: Alcorcón, Arganda del Rey, Boadilla del Monte, Campo Real, Getafe, Leganés, Loeches, el sur de Madrid capital, Majadahonda, Mejorada del Campo, Morata de Tajuña , Móstoles, Pinto, Pozuelo de Alarcón, Rivas-Vaciamadrid, San Martin de la Vega, Velilla de San Antonio y Villaviciosa de Odón.

