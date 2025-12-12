Buscan a Julián, un hombre de 60 años desaparecido en Palma desde el 3 de diciembre

La Asociación SOS Desaparecidos ha emitido una alerta para localizar a un hombre de unos 60 años. El hombre se encuentra desaparecido en Palma desde el pasado 3 de diciembre.

Se trata de Julián, mide 1,91 metros, tiene una complexión delgada, el pelo castaño oscuro, la perilla canosa y los ojos marrones, según ha informado SOS Desaparecidos a través de una publicación en su cuenta de la red social X. La última vez que se le vio llevaba un abrigo azul marino con rayas rojas, chaqueta verde, sudadera con capucha verde, pantalón de chándal negro, calzado color blanco y calcetines grises.

Según 'Crónica Balear', Julián tiene una discapacidad del 70% y vive en la calle. Suele frecuentar la plaza España y de San Antonio, donde en ocasiones se queda a dormir en una vivienda okupada o en la calle Costa y Llobera.

La última vez que fue visto fue el 3 de diciembre, cuando habló por teléfono con su sobrina a las 11:00 horas. Después fue a sacar dinero a un banco y a cargar el teléfono en un supermercado. A las 12:50 horas volvió a sacar dinero y desde entonces se desconoce su paradero.

Se insta a cualquier persona que posea algún tipo de información acerca del paradero de Julián, a que se ponga en contacto con el teléfono de emergencias 112 o con el teléfono de contacto de la asociación, 868286726. A su vez, también tienen disponible un correo electrónico: info@sosdesaparecidos.es.

¿Cómo denunciar la desaparición de un familiar?

Tal y como informan desde SOS Desaparecidos en su página web, en el caso de que un familiar desaparezca, las primeras 72 horas son de vital importancia debido a que permiten extremar las medidas para poder encontrarlo.

Cuanto menor es el tiempo, mayor es la posibilidad de que todavía se encuentren cerca del hogar o del lugar de la desaparición, especialmente en el caso de los niños o de las personas mayores. Durante este tiempo es más fácil y probable poder asegurar pruebas o, entre otros, obtener testimonios recientes.

¿A quién notificas la denuncia?

En el momento en el que sea certera la desaparición de un familiar, el siguiente paso es alertar a las autoridades, acudiendo inmediatamente a los Cuerpos de Seguridad del Estado, es decir, a la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local o Cuerpos de Seguridad Autonómicos).

No se tiene que esperar a que pasen 24 ni 48 horas para poder denunciar una desaparición, ya que la Instrucción 1/2009 establece la obligación de recoger una denuncia de inmediato.

¿Qué necesitas para poder denunciar una desaparición?

A la hora de denunciar una desaparición, deberás aportar una fotografía reciente del afectado; una descripción física detallada, con rasgos diferenciales y la ropa que llevaba en el momento de su desaparición; datos identificativos como el DNI o, entre otros, el libro de familia; información relevante tanto de la desaparición como sobre la persona desaparecida.

