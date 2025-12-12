Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Operación policial

Desmantelan un taller clandestino con más de 44.000 juguetes falsos valorados en más de tres millones de euros

La magia de la Navidad ya se siente en las calles y en muchos hogares. Papá Noel y los Reyes Magos están preparando los encargos para estas fiestas, pero a veces se encuentran con inconvenientes

Desmantelan un taller clandestino con m&aacute;s de 44.000 juguetes falsos valorados en m&aacute;s de tres millones de euros

Desmantelan un taller clandestino con más de 44.000 juguetes falsos valorados en más de tres millones de eurosGuardia Civil

Publicidad

Toñi Galván
Publicado:

Por eso los agentes de la Guardia Civil, en este caso, les están echando una mano para que los juguetes lleguen a todos los niños en perfectas condiciones.

Los agentes han inspeccionaron un local comercial de Arona, en el sur de Tenerife, en estas fechas previas a la Navidad para verificar el cumplimiento de la normativa de seguridad. La actuación busca proteger a los consumidores ante productos que pudieran resultar peligrosos. Durante la inspección, los agentes han intervenido 44.212 juguetes falsificados, con un valor superior a tres millones de euros, según un perito judicial especializado en propiedad industrial. El material intervenido supera ampliamente lo detectado en otras actuaciones similares dentro del municipio.

La investigación comenzó tras identificar juguetes con etiquetados irregulares y sin certificaciones obligatorias. La Guardia Civil apreció signos evidentes de falsificación en varios productos exhibidos para su venta.

Un taller clandestino oculto en el sótano

La sorpresa para los agentes fue cuando descubrieron un taller clandestino en el sótano del local. Allí los responsables ensamblaban los juguetes para simular que eran auténticos, como si fueran de los de verdad. Tenían moldes, adhesivos, embalajes y materiales para hacer las falsificaciones.

La Guardia Civil advierte de que estas prácticas ponen en riesgo la seguridad de los menores, porque los productos no cumplen los requisitos básicos establecidos por la normativa europea. La investigación permanece abierta para determinar el alcance de la distribución y el origen de los materiales empleados en la falsificación. Los investigadores prevén nuevas actuaciones para aclarar posibles ramificaciones de la actividad ilícita. La Guardia Civil recomienda verificar siempre el marcado CE (Comunidad Europea), la identificación del fabricante o importador, la marca del producto y el número de lote o serie. También recuerda la importancia de revisar la edad recomendada y las condiciones de uso, así como la necesidad de supervisión adulta cuando corresponde.

Con esta operación policial, tanto Papá Noel como los Melchor, Gaspar y Baltasar, van a poder recoger los juguetes con más seguridad

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

Desarticulada una banda de tráfico de armas en Sevilla y Tenerife que modificaba armas de fuego para venderlas

Desarticulada una banda de tráfico de armas en Sevilla y Tenerife que modificaba armas de fuego para venderlas

Publicidad

Sociedad

Un agente de la UME.

La queja de un militar de la UME: no le financian el tratamiento que necesita para la sarcoidosis pulmonar

Raquel del Castillo recoge el Premio BELSILVER para 'Hablando en Plata'

'Hablando en Plata' recibe el Premio BELSILVER por su "compromiso a la visibilidad de la generación silver"

Desmantelan un taller clandestino con más de 44.000 juguetes falsos valorados en más de tres millones de euros

Desmantelan un taller clandestino con más de 44.000 juguetes falsos valorados en más de tres millones de euros

Cauce del río Manzanares tras su crecida histórica por las lluvias que deja la borrasca Martinho
Gripe aviar

Se activa un nuevo foco de gripe aviar en Madrid

Huelga de médicos
Sanidad

La huelga médica concluye sin acuerdo mientras Sanidad y sindicatos reactivan el pulso por el Estatuto Marco

Las exmonjas de Belorado denuncian actos vandálicos en el monasterio de Derio
Bizkaia

Las exmonjas de Belorado denuncian actos vandálicos y demoníacos en el monasterio de Derio: "Han entrado para hacer ritos satánicos"

En las imágenes es posible ver los daños ocasionados en el Monasterio de Derio, supuestamente vinculados a ritos y fiestas satánicas.

Desarticulada una banda de tráfico de armas en Sevilla y Tenerife que modificaba armas de fuego para venderlas
Banda desarticulada

Desarticulada una banda de tráfico de armas en Sevilla y Tenerife que modificaba armas de fuego para venderlas

Desarticulada banda de tráfico de armas en Sevilla y Tenerife: modificaban armas de fuego para venderlas y los clientes las probaban en un taller insonorizado. Hay siete personas detenidas, que también se dedicaba al tráfico de cocaína

Imagen de Julián, desaparecido en Palma

Buscan a Julián, un hombre de 60 años desaparecido en Palma desde el 3 de diciembre

Mossa rescata junto a otros pasajeros a un hombre que cayó a las vías del metro en Barcelona

Una agente de los Mossos d'Esquadra salva la vida a un hombre tras caer a las vías del metro de Barcelona

Noticias de hoy

Noticias de hoy, viernes 12 de diciembre de 2025

Publicidad