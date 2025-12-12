Desmantelan un taller clandestino con más de 44.000 juguetes falsos valorados en más de tres millones de euros

Por eso los agentes de la Guardia Civil, en este caso, les están echando una mano para que los juguetes lleguen a todos los niños en perfectas condiciones.

Los agentes han inspeccionaron un local comercial de Arona, en el sur de Tenerife, en estas fechas previas a la Navidad para verificar el cumplimiento de la normativa de seguridad. La actuación busca proteger a los consumidores ante productos que pudieran resultar peligrosos. Durante la inspección, los agentes han intervenido 44.212 juguetes falsificados, con un valor superior a tres millones de euros, según un perito judicial especializado en propiedad industrial. El material intervenido supera ampliamente lo detectado en otras actuaciones similares dentro del municipio.

La investigación comenzó tras identificar juguetes con etiquetados irregulares y sin certificaciones obligatorias. La Guardia Civil apreció signos evidentes de falsificación en varios productos exhibidos para su venta.

Un taller clandestino oculto en el sótano

La sorpresa para los agentes fue cuando descubrieron un taller clandestino en el sótano del local. Allí los responsables ensamblaban los juguetes para simular que eran auténticos, como si fueran de los de verdad. Tenían moldes, adhesivos, embalajes y materiales para hacer las falsificaciones.

La Guardia Civil advierte de que estas prácticas ponen en riesgo la seguridad de los menores, porque los productos no cumplen los requisitos básicos establecidos por la normativa europea. La investigación permanece abierta para determinar el alcance de la distribución y el origen de los materiales empleados en la falsificación. Los investigadores prevén nuevas actuaciones para aclarar posibles ramificaciones de la actividad ilícita. La Guardia Civil recomienda verificar siempre el marcado CE (Comunidad Europea), la identificación del fabricante o importador, la marca del producto y el número de lote o serie. También recuerda la importancia de revisar la edad recomendada y las condiciones de uso, así como la necesidad de supervisión adulta cuando corresponde.

Con esta operación policial, tanto Papá Noel como los Melchor, Gaspar y Baltasar, van a poder recoger los juguetes con más seguridad

