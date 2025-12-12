Una agente de los Mossos d'Esquadra salva la vida a un hombre tras caer a las vías del metro de Barcelona

Un hombre ha sido rescatado tras caer a las vías del metro en Barcelona. El hombre cayó después de andar, mostrando signos de desorientación y de dificultad para mantener el equilibrio. Varios pasajeros le salvaron la vida. Los hechos ocurrieron en la estación de Plaza España de la capital condal.

Todo ocurrió el pasado 25 de noviembre. En las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, una mujer se percató de que algo pasaba. Se trataba de Felisa Pozas, agente de los Mossos D'Esquadra que estaba fuera de servicio en el momento de los hechos. El varón deambulaba en el andén y fue entonces cuando se precipitó de espaldas a las vías del metro.

Al ver esta caída, la mossa y otros dos pasajeros actuaron de forma veloz bajándose a las vías y consiguieron rescastar al hombre antes de que pasara el siguiente metro.

Según recoge El Nacional.cat, el hombre pudo ser traslado a un centro médico con lesiones leves y está fuera de peligro. Aún se investiga lo ocurrido. "Salí corriendo y bajé a ayudar a aquella persona para intentar que no sufriera más lesiones" ha contado Felisa en declaraciones al programa Altaveu de RTVE Catalunya.

Un estudiante de la Policía Nacional salva a una joven en el metro de Madrid

No es la primera vez que ocurre un hecho así. En noviembre de 2024, Pablo, estudiante a Policía Nacional, salvó la vida a una joven de 18 años que cayó a las vías del metro. Pablo no dudó en saltar a las vías y correr detrás de ella hasta ayudarla. La chica parecía estar bajo efectos de alguna sustancia tóxica.

Pablo, que llevaba por aquel entonces tres meses en la academia de policía de Ávila, consiguió con ayuda de los miembros de seguridad privada del Metro consiguieron ponerla a salvo. Después de que llegaran los compañeros de Pablo de Seguridad Ciudadana, comprobaron que años atrás se la había notificado como desaparecida, aunque ya se había dado de baja.

Qué hacer en caso de que alguien se caiga a las vías del metro

Según detalla Miguel Assal, divulgador de primeros y experto en auxilios y emergencias, en caso de que alguien se caiga las vías, aconseja tratar "de socorrer a la víctima, pero desde arriba. Nunca bajes a las vías". Es esencial que alguien pulse el botón amarillo, un interfono el cual envía un mensaje que llegará a la seguridad y el control y podrán provocar el corte de corriente y el frenazo del metro.

Si el riesgo es inminente y el metro está a punto de pasar, existe un espacio en forma de 'v' entre los raíles. "Túmbate en su interior de forma longitudinal a lo largo y protégete. Saldrás ileso", señala el experto. Asimismo, recomienda no tocar las zonas metálicas de las vías ni los raíles. No obstante, lo mejor en este tipo de casos es la prevención y nunca estar cerca de la vía.

