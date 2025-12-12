Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

Banda desarticulada

Desarticulada una banda de tráfico de armas en Sevilla y Tenerife que modificaba armas de fuego para venderlas

Desarticulada banda de tráfico de armas en Sevilla y Tenerife: modificaban armas de fuego para venderlas y los clientes las probaban en un taller insonorizado. Hay siete personas detenidas, que también se dedicaba al tráfico de cocaína

Desarticulada una banda de tráfico de armas en Sevilla y Tenerife que modificaba armas de fuego para venderlas

Desarticulada una banda de tráfico de armas en Sevilla y Tenerife que modificaba armas de fuego para venderlas

Publicidad

Toñi Galván
Publicado:

Han sido incautadas más de 30 armas de fuego con más de 1.300 cartuchos. La Guardia Civil, en el marco de la operación Embarcadero-Bambu, ha detenido a siete personas pertenecientes a una organización criminal dedicada a la adquisición y modificación de armas de fuego junto con la munición para venderlas en el mercado ilícito. Además, se les atribuye el tráfico de grandes cantidades de cocaína.

Los agentes han registrado siete domicilios en distintas localidades de las provincias de Sevilla y Tenerife, así como varias oficinas y naves vinculadas a la organización, con el análisis de la información obtenida. En esos lugares se han incautado más de 30 armas de fuego, junto con más de 1.300 cartuchos metálicos.

También se han intervenido grandes cantidades de sustancias estupefacientes, joyas y relojes de lujo, máquinas de contar dinero y más de 30.000 euros en metálico, así como diversos equipos específicos para la detección de vigilancias policiales.

Un banco de pruebas insonorizado para las armas

En el interior de una de las naves registradas se localizó una oficina que había sido convertida en un taller para la fabricación o transformación de armas de fuego. Estas eran fabricadas a demanda de otros grupos delictivos. Las naves contaban con un banco de pruebas insonorizado donde los clientes podían probar las armas que encargaban.

Además, los agentes pudieron constatar que la organización llegó a transportar semanalmente más de 50 kilos de cocaína desde Sevilla y Madrid hacia Tenerife. Durante la investigación se han intervenido varios paquetes que contenían más de 20 kilos de cocaína en su interior.

El Juzgado de Instrucción núm. 14 de Sevilla, competente del caso, ha decretado el ingreso inmediato en prisión provisional sin fianza de cinco de los detenidos

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias de la Mañana' enAtresplayer.

El virus de la peste porcina pudo haber burlado un laboratorio de máxima seguridad: "El riesgo 0 no existiría"

Imagen para la peste porcina africana

Publicidad

Sociedad

Cauce del río Manzanares tras su crecida histórica por las lluvias que deja la borrasca Martinho

Se activa un nuevo foco de gripe aviar en Madrid

Huelga de médicos

La huelga médica concluye sin acuerdo mientras Sanidad y sindicatos reactivan el pulso por el Estatuto Marco

Las exmonjas de Belorado denuncian actos vandálicos en el monasterio de Derio

Las exmonjas de Belorado denuncian actos vandálicos y demoníacos en el monasterio de Derio: "Han entrado para hacer ritos satánicos"

Desarticulada una banda de tráfico de armas en Sevilla y Tenerife que modificaba armas de fuego para venderlas
Banda desarticulada

Desarticulada una banda de tráfico de armas en Sevilla y Tenerife que modificaba armas de fuego para venderlas

Imagen de Julián, desaparecido en Palma
Desaparecido

Buscan a Julián, un hombre de 60 años desaparecido en Palma desde el 3 de diciembre

Mossa rescata junto a otros pasajeros a un hombre que cayó a las vías del metro en Barcelona
Superheroína

Una agente de los Mossos d'Esquadra salva la vida a un hombre tras caer a las vías del metro de Barcelona

La agente, que estaba fuera de servicio y otros dos pasajeros, consiguieron socorrer al varón que cayó a las vías del metro.

Noticias de hoy
Noticias de hoy

Noticias de hoy, viernes 12 de diciembre de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 12 de diciembre de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Sony lanza la PSP

Efemérides de hoy 12 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 12 de diciembre?

Rosalía llega a una gala de premios

Locura por las entradas de Rosalía: colas infinitas y fans desesperados

Imagen de archivo de un bebé

Unos padres salvan la vida a su bebé de un mes en Canarias gracias a los consejos por teléfono de un enfermero

Publicidad