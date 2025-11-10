Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Continúa la investigación por el tiroteo en Isla Mayor: más de 4 toneladas de hachís y dos vehículos robados durante la operación policial

Este lunes continúa el operativo para tratar de identificar y detener a los autores de los disparos que dejaron el sábado a un policía gravemente herido.

Lugar precintado por la policía nacional donde el sábado se atrincheró un hombre en Isla Mayor (Sevilla)

En estado crítico un policía tras recibir un disparo durante un dispositivo contra el narcotráfico en Sevilla | EFE

Pilar Lombardo
Publicado:

A primera hora de la mañana de este sábado se rompía el silencio habitual de Isla Mayor por un tiroteo en el polígono de la localidad. Un seguimiento rutinario del Grupo de Respuesta Especial para el Crimen Organizado (GRECO) de la Policía Nacional derivó en un violento tiroteo entre agentes y narcotraficantes armados con fusiles de asalto.

Los agentes, especializados en la lucha contra el tráfico de drogas, se encontraban en torno a las seis de la mañana realizando un operativo de vigilancia. Cuando fueron sorprendidos por los narcotraficantes, los cuales se encontraban en un vehículo que arrastraba un remolque, cuatro de ellos se encontraban en la parte posterior del vehículo, según ha explicado Serafín Giraldo en Antena 3 Noticias.

Violento tiroteo

El tiroteo apenas duró unos minutos, gracias a la oscuridad y a los arrozales los policías lograron refugiarse. Aunque uno de los agentes fue alcanzado por dos impactos, uno en la cadera y otro en el intestino. Según fuentes policiales, los narcotraficantes dispararon con un calibre de guerra, el conocido Kalashnikov AK-47, traspasando el chaleco antibalas que llevaba de dotación el agente herido.

Sin embargo, a pesar de que todo el mundo pensaba que solo había un herido, gracias a una entrevista de Matías Prats a Serafín Giraldo, inspector jefe de la Policía Nacional, hemos podido saber que fueron tres agentes los que resultaron heridos. "Hay otro agente que ha recibido el alta hospitalaria, pero que también sufrió un impacto de bala, tiene dos costillas rotas. Y hay un tercer agente que tiene una rotura en el tríceps. Por lo que fueron tres los agentes heridos", detalló Serafín Giraldo.

El policía gravemente herido fue evacuado de urgencia al Hospital Virgen del Rocío porque perdió mucha sangre, donde fue intervenido quirúrgicamente. Según fuentes policiales, su vida no corre peligro, se encuentra estable dentro de la gravedad.

Importante despliegue policial

El operativo incluye el cierre de accesos a la zona y la participación de unidades especializadas, un helicóptero y un dron.

Tras el tiroteo se desplegó un gran dispositivo policial por tierra y aire, para tratar de localizar a los autores de los disparos. Con la llegada de los GEO de Guadalajara pudieron acceder al interior de una 'Guardería de droga', donde se creía que podía permanecer atrincherado uno de los sospechosos narcos. Sin embargo, una vez que entraron se encontraron con que no había nadie. Los narcotraficantes que les recibieron a tiros se habían fugado.

Durante la investigación, que aún permanece abierta, se ha procedido al registro de diferentes naves de la zona, donde el primer día consiguieron incautar 700 kilogramos de hachís y dos vehículos robados. Este lunes continuaba la investigación con la participación de unidades especializadas, dado con una nueva guardería de droga en la que se encontraban 3.800 kilos de hachís. Sin embargo, todavía no hay detenidos ni han logrado localizar a los autores materiales de los hechos.

El suceso ha causado una profunda preocupación en las fuerzas de seguridad. La violencia empleada por los narcotraficantes, recuerda a los ataques registrados en los últimos años en el Campo de Gibraltar. Las investigaciones continúan abiertas para identificar y detener a los responsables del ataque, mientras el agente herido se recupera en el hospital bajo el reconocimiento y el apoyo de sus compañeros.

