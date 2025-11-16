Herido grave un menor de 12 años tras un tiroteo

En la madrugada de este domingo un joven de 12 años ha sido tiroteado en la ciudad francesa de Grenoble, y todo apunta a que este suceso está asociado al narcotráfico.

Los hechos ocurrieron poco antes de las 3.00h de la madrugada este domingo, en el cruce de dos calles en el barrio de Chorier-Berriat, cuando el joven fue alcanzado en las piernas y en la cabeza. A los pocos minutos, los servicios de emergencia se trasladaron al lugar de los hechos, y el joven se encontraba en parada cardio-respiratoria, aunque los sanitarios consiguieron reanimarlo.

Tras la estabilización, la víctima ha sido trasladada al hospital de Grenoble, donde permanece ingresado y se teme por su vida.

La Policía encuentra casquillos de bala

La Policía ha encontrado una decena de casquillos de bala en el lugar de los hechos, y han empezado ya una investigación para localizar a los autores y esclarecer cómo se produjo el tiroteo.

Grenoble, una ciudad con alta criminalidad

Aunque la ciudad francesa donde se ha producido este suceso se encuentra lejos de Marsella, lugar donde son frecuentes los ajustes de cuentas con armas de fuego, Grenoble es una de las ciudades más sacudidas por la criminalidad relacionadas con el tráfico de droga, y todo apunta a que este suceso está asociado al narcotráfico.

Otro tiroteo en Toledo

Hace tan sólo una semana se producía otro tiroteo pero esta vez en España, concretamente en Toledo, dejando un muerto y tres heridos.

El suceso tenía lugar el pasado domingo en una urbanización de El Casar de Escalona, en Toledo, cuando varios agentes de la Policía Nacional se encontraban haciendo una operación antidroga, y fueron recibidos a tiros. Los presuntos narcotraficantes abrieron fuego en plena calle contra los agentes, lo que obligó a la Policía Nacional a responder con disparos. Este intercambio de balas dejó una víctima mortal y tres heridos, que fueron trasladados al Hospital Universitario de Toledo y al Hospital Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina.

Dos muertos y 20 heridos en Estados Unidos

Hace un mes dos personas perdían la vida y otras 20 resultaban heridas en dos tiroteos en Estados Unidos, concretamente en Pensilvania y Carolina del Norte.

El primero de ellos tenía lugar en Maxton, mientras que 160 personas se encontraban en una casa en una fiesta, cuando de repente fueron sorprendidos con disparos. Unos tiros que alcanzaron a 13 personas y provocaron la muerte de dos de ellas.

Y el segundo tiroteo ocurría en Pensilvania, concretamente en la zona de la Universidad Lincoln, dejando siete personas heridas.

