Los hospitales se preparan para una segunda fase tras el descenso de pacientes por coronavirus

Dentro de poco, los hospitales empezarán a volver a lo que se considera "normalidad". Los centros sanitarios tendrán que reorganizar sus plantas para cuando llegue la llamada segunda fase, que consiste en el momento en que los pacientes de coronavirus puedan convivir con los que tienen otras patologías.

Los hospitales ya notan ese descenso progresivo del número de pacientes nuevos hospitalizados y también en las UCIs. Poco a poco los servicios de urgencias se van desahogando tras 32 días de estado de alarma por el Covid-19.

No era normal el número de pacientes, pero tampoco que descendiera el número de pacientes con otras patologías, como el caso de los infartos, que han descendido un 40%.

Durante este mes muchos pacientes decidieron responsablemente no acudir al hospital por dolencias menores para no congestionar más las instalaciones. Ahora los médicos temen las secuelas de esas patologías no tratadas. Como cirugías demoradas.

Desde los centros se intenta transmitir tranquilidad a los ciudadanos. Se extreman las precauciones para no contagiarse, como la división de las urgencias con dos circuitos independientes, uno para coronavirus, y otro para el resto.