Un hombre sale de la cárcel tras nueve años por tres delitos que no cometió

José Ángel Valdivieso vuelve a sentirse libre. Tras pasar nueve años en la cárcel por tres delitos que no cometió, el Tribunal Supremo ha decidido absolverle pasada casi una década desde que sus víctimas le acusasen de dos robos y una tentativa de homicidio.

Y es que un día la Policía le esperaba en su puesto de trabajo tras la declaración de las víctimas: "Me llevaron a comisaría y allí me dijeron que estaba detenido y nueve años después el Juez me ha dicho que podía salir. Enseñaron las fotografías a los que habían atracado y bueno, me reconocieron en ellas".

Después de que se le concediese la libertad condicional, por fin puede caminar con la sensación de libertad: "Te sientes fenomenal porque se ha demostrado que decía la verdad y que ese de la foto no era yo".