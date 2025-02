Un hombre se niega a subirse a una guagua en Tenerife porque iba un chico trans

El chico se lo comentó a su madre y ésta ha grabado un vídeo que ha subido a redes sociales para expresar su malestar por el trato recibido y el desprecio a todo el colectivo LGTBIQA+. Sagri Hernández es la madre del chico trans y en la grabación comenta lo siguiente: "Hoy un individuo, por llamarlo de alguna manera, no se subió a la guagua en la que se subió mi hijo. Diciendo cositas como que Franco tiene que arreglar todo esto, porque él no se iba a subir a la guagua donde estaba mi hijo".

Sagri confirma "mi hijo es un chico trans, no normativo, porque encima como dice él es maricón. Y claro, estos 'señoros' de bien no se van a subir a una guagua con mi hijo". La madre del joven prosigue en su defensa del hijo y del colectivo que "esto es lo que estamos viviendo día a día. Hoy le tocó mi hijo, mañana le puede tocar al tuyo, a la tuya. A tu hermana, tu hermano, a tu hermane… Es así y es lo que está pasando".

Sagri no se explica cómo pueden suceder estos episodios de transfobia en pleno siglo XXI. "Entre estos personajes que quieren vivir tiempos mejores (a mí que me lo cuenten y me lo explique) y quienes callan y otorgan ,esto es lo que estamos viviendo". Esta madre en defensa de los derechos de su hijo y de todo el colectivo asegura que va a seguir luchando por los derechos de todas las personas. Insiste en que los derechos de las personas LGTBIQA+ son derechos humanos. Insiste en que el vídeo que publica en redes es para que se conozca lo que está pasando. "Esto ha pasado hoy en Tenerife. Estamos viviéndolo aquí. Por favor, espabilemos".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com