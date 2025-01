Meta cambia su política de odio y permitirá llamar 'anormal' a una persona homosexual o transexual

En un claro intento de acercamiento al presidente electo de EEUU, Donald Trump, Mark Zuckerberg, CEO de Meta, ha anunciado importantes cambios en la política de conducta de la compañía. Y lo justifica en nombre de la “liberta de expresión” y asegurando que el anterior modelo ha propiciado "demasiados errores y demasiada censura", fruto de la "presión" ejercida por "gobiernos y medios generalistas".

Por este motivo ha anunciado que Facebook, Instagram y Threads abandonan los servicios de verificación de datos de empresas externas en EEUU. Esta será sustituida por 'notas de la comunidad', mismo método instaurado por Elon Musk en la red social X.

Pero los cambios van mucho más allá. Meta flexibiliza el control de las expresiones de odio en sus redes sociales. Se ha eliminado la prohibición de "los insultos con la intención de ofender" e incluso las advertencias que había a quien se declaraba abiertamente racista u homófobo. “Lo que ha cambiado ahora, digamos, son las líneas rojas que tenía Meta con respecto a los discursos de odio” explica Esther Paniagua, periodista especializada en ciencia y tecnología.

El texto de la nueva normativa no puede ser más contradictorio. Comienza con esta afirmación: “Creemos que las personas se expresan y conectan entre sí con mayor libertad cuando no se sienten atacadas por ser quienes son. Por ello, no permitimos las conductas de odio”. Pero unos párrafos más abajo permite “las acusaciones de enfermedad mental o anormalidad cuando se basa en el género u orientación sexual". Así pues, se podrá llamar enfermo a una persona homosexual o transexual o decir que las mujeres son objetos.

Según Esther Paniagua, “va a ser mucho más fácil atacar a este tipo de grupos sin consecuencias y va a haber más denuncias pero no se van a tener en cuenta porque entran dentro de las políticas”.

Además de la polémica que suscita este cambio sustancial en el contenido de las redes de Meta se plantea un debate. ¿Dónde deben estar los límites de lo que se puede o no se puede escribir en las redes? ¿y quién debe imponer esos límites?

Muchos expertos defienden que deberían ponerse todos los filtros posibles. Que es fundamental que sean terceros los que vigilen que las conductas en las redes no fomenten el odio.

Pero Meta ya ha eliminado a esos verificadores externos, al menos en EEUU. Bruselas ha tomado nota y avisa a Meta. En Europa tendrá que respetar la política moderación de contenidos de UE.

