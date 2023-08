Un hombre muere por una obstrucción en la carótida tras acudir hasta en dos ocasiones al hospital

Manuel se levantó la semana pasada con un fuerte dolor en la espalda. Tras tomarse un comprimido, el dolor continuó asegurando que "no podía soportarlo". El dolor provenía de la zona de la espalda, tirando hacia el cuello. Chari, cuñada de la víctima, decidió llevarle al centro de salud de Churriana, Málaga, para saber qué le pasaba ya que comprobó si podía levantarse y "se levantaba. Aparentemente no estaba muy afectado".

Manuel tenía un 65% de discapacidad, pero eso no le impedía ser totalmente independiente. Además, acudía con frecuencia a la casa de su hermano, pues vivían cerca.

Al acudir al centro de salud, el médico de cabecera de él no estaba, por lo que lo vio otra doctora, quien alegó que el dolor de Manuel se debía a "una contractura por una mala postura", cuenta su cuñada. Tras recetarle varios medicamentos, fue mandado a casa.

Transcurrido un día, Manuel no mejoraba, por lo que decidieron, en este caso, acudir a urgencias, ya que se le había quitado hasta el apetito, "algo inusual en él", añade Chari. "La noche siguiente la pasó bastante mal y a las siete de la mañana decidimos llevarlo al hospital", continúa. Una vez explicados los síntomas que le habían diagnosticado en el centro de salud, los resultados fueron los mismos: una contractura por una mala postura.

Al volver del hospital, Manuel quiso ver una película, pero antes habló con su pareja por teléfono. Algo no iba bien, pues su novia llamó a su cuñada para decirle que creía que Manuel se había quedado dormido, ya que dejó de responder. "Me asusté. Cogí las llaves de su casa y cuando entré me lo encontré muerto en el sillón", explica emocionada su cuñada.

Según el informe preliminar de la autopsia que le hicieron, la causa de la muerte fue por una obstrucción de la carótida, la vena que lleva la sangre hasta el cerebro.

Tras lo sucedido, Chari ha pedido que a este tipo de personas con discapacidad "los miren bien, porque ellos no saben expresarse de lo que pasa. Entonces, no se puede llegar a un diagnóstico".

Tres casos en quince días

La defensora del paciente, Carmen Flores, ha explicado que en este tipo de casos "el hospital tiene que prevenir y no se pueden conformar, más si es una persona con discapacidad". Además, ha añadido que con este último fallecimiento, ya son tres casos en quince días totalmente iguales, "contractura, a casa y morir", explica Flores.

Asimismo, a la defensora del pueblo le parece "una alarma" este tipo de muertes, sobre todo porque "los tres casos han pasado en Málaga en diferentes hospitales".