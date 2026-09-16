Prisión sin fianza para una mujer de 47 años por matar presuntamente a puñaladas a un hombre en Requena

Una mujer de 47 años ha ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza por la muerte de un hombre de 51 años en Requena, Valencia. La detenida está investigada como presunta autora de un delito de homicidio después de que la víctima muriera tras ser atacada con un arma blanca.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado sábado en la vivienda del fallecido. Según fuentes de la Guardia Civil, las circunstancias que rodean el crimen continúan bajo investigación. Entre la mujer detenida y la víctima no existía ninguna relación sentimental.

La detenida ingresa en prisión

La decisión de enviar a prisión a la mujer fue adoptada el lunes por la magistrada titular de la Plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Requena, que se encontraba en ese momento en funciones de guardia.

El juzgado acordó para la investigada prisión provisional, comunicada y sin fianza como supuesta responsable de un delito de homicidio, sin perjuicio de que la calificación de los hechos pueda modificarse posteriormente a medida que avance el procedimiento judicial.

La investigación deberá determinar ahora qué ocurrió en el interior de la vivienda y cuál pudo ser el motivo que desencadenó el ataque mortal. À Punt Ràdio ha avanzado que el crimen podría guardar relación con un posible caso de extorsión por favores sexuales. Por el momento, se trata de una hipótesis y las causas del suceso continúan siendo investigadas.