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Una pelea entre dos cuñadas termina con un centro de salud tomado por miembros de clanes

La reyerta comenzó en el barrio del Ave María y terminó con numerosos familiares y varios patriarcas de otras provincias en el centro sanitario.

Policía Nacional

Policía Nacional Europa Press

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Daniel Caballero
Publicado:

Una multitud de familiares y allegados de dos mujeres implicadas en una pelea obligó este jueves a desplegar un amplio dispositivo policial en el centro de salud de La Puebla, en Palencia. Hasta el centro sanitario acudieron varias de las personas heridas, incluidos menores, tras una multitudinaria reyerta registrada poco antes en el barrio del Ave María, según avanza El Norte de Castilla.

Los hechos comenzaron alrededor de las 20:00 horas en la plaza Muñoz Bernal, en la confluencia de las calles Floridablanca y Francisco Pizarro. Una discusión entre dos cuñadas, mujeres de dos hermanos que trabajan con puestos en los mercadillos de Palencia, terminó con ambas agrediéndose y con numerosos familiares y allegados sumándose a la pelea.

Varias patrullas de la Policía Nacional y la Policía Local se desplazaron hasta el lugar. A su llegada, parte de los implicados ya había abandonado la zona, mientras otros permanecían todavía en las inmediaciones.

Una mujer de avanzada edad sufrió un desvanecimiento durante la pelea y tuvo que ser trasladada al centro de salud de La Puebla. Hasta allí se desplazaron posteriormente numerosos familiares de las dos mujeres implicadas, así como varios patriarcas procedentes incluso de otras provincias limítrofes, que acudieron para tratar de resolver el conflicto.

Ante la concentración de personas en las inmediaciones del centro sanitario, agentes de la Policía Nacional y Local establecieron un cordón de seguridad para evitar nuevos enfrentamientos. Finalmente, la situación quedó controlada sin que se presentaran denuncias por los hechos. Según el medio citado, las dos mujeres ya habían protagonizado un enfrentamiento el día anterior durante el mercadillo de Campos Góticos, aunque no había trascendido entonces un incidente de estas dimensiones.

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