Efemérides de hoy 30 de septiembre de 2026: ¿Qué pasó el 30 de septiembre?

El 30 de septiembre de 2015, la cámara alta de Rusia aprueba el inicio de la intervención en el conflicto de Siria. Alineados con el gobierno de Bashir al-Ásad, el Kremlin justificó que las acciones militares tenían como objetivo debilitar las fuerzas del Estado Islámico (ISIS). El ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Ivanov, indicó que el propio al-Ásad solicitó la ayuda a través de una carta, justificando la intervención y que no desplegarían tropas terrestres, la incursión sería exclusivamente ataques aéreos.

Tras notificar al ejército de EE. UU. en Bagdad (Irak), los cazas rusos despegaron desde la base de Hmeimim e iniciaron los primeros bombardeos contra las facciones rebeldes. El conflicto de Siria pasa a ser un conflicto internacional.

Un 30 de septiembre, pero de 1977, sale a la venta en el Reino Unido el sencillo “Let There Be Rock” de la banda australiana AC/DC. Aunque el álbum homónimo se publica meses antes, esta pista se convierte en una de las creaciones más icónicas y valoradas por sus seguidores. Su célebre videoclip, filmado en la iglesia Kirk Gallery de Sídney, muestra al vocalista Bon Scott caracterizado como un sacerdote que imparte una misa desde el púlpito. Acompañado por el resto de la banda, vestidos de monaguillos, y por Angus Young, que porta una aureola sobre su uniforme de escolar, Scott narra al tempo del potente riff los orígenes mitificados del género musical, culminando con la célebre proclama: “Hágase el rock”.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 30 de septiembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 30 de septiembre?

1763.- Carlos III establece en España las bases de un juego de azar, denominado lotería de los números, sustituida en 1862 por la de los billetes.

1791.- Se estrena en Viena (Austria), bajo la dirección del propio autor y apenas dos meses antes de su muerte, la que será su última ópera, "La flauta mágica" de Mozart.

1934.- Miguel de Unamuno da su última clase en la Universidad de Salamanca, a la que asiste el presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora.

1936.- Guerra Civil española: la Junta de Defensa Nacional nombra a Francisco Franco jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos.

1960.- La cadena estadounidense ABC estrena la serie animada de tv Los Picapiedra ("The Flintstones").

1990.- La URSS e Israel acuerdan restablecer relaciones diplomáticas de carácter consular, rotas en 1967 con motivo de la Guerra de los Seis Días.

1993.- Un terremoto de 6,4 grados Richter en el estado de Maharastra (India) causa entre 10.000 y 11.000 muertos.

1999.- El escritor alemán Gunter Grass es galardonado con el Nobel de Literatura.

2002.- La historiadora Carmen Iglesias ingresa en el sillón E de la Real Academia, cuarta mujer que lo consigue.

2005.- Unas caricaturas de Mahoma publicadas en el diario danés Jyllands-Posten provocan el escándalo en el mundo islámico.

2019.- La Audiencia Provincial de Almería condena a la pena de prisión permanente revisable a Ana Julia Quezada por el asesinato del niño Gabriel Cruz, convirtiéndose en la primera mujer condenada en España a la pena máxima.

¿Quién nació el 30 de septiembre?

1921.- Deborah Kerr, actriz británica.

1924.- Truman Capote, escritor estadounidense.

1931.- Angie Dickinson, actriz estadounidense.

1964.- Mónica Bellucci, actriz y modelo italiana.

1975.- Marion Cotillard, actriz francesa.

1980.- Martina Hingins, tenista suiza de origen eslovaco.

1997.- Max Verspatten, piloto de Fórmula 1, neerlandés.

¿Quién murió el 30 de septiembre?

1955.- James Dean, actor estadounidense.

1985.- Charles Richter, sismólogo estadounidense.

1985.- Simone Signoret, actriz francesa.

2007.- Joe Mitty, británico, fundador de Oxfam.

2011.- Ralph M. Steinman, científico canadiense.

2020.- Joaquín Salvador Lavado “Quino”, creador de “Mafalda”.

2025.- Pablo Guerrero, cantautor y poeta español.

¿Qué se celebra el 30 de septiembre?

Hoy, 30 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Traducción.

Horóscopo del 30 de septiembre

Los nacidos el 30 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco Libra.

Santoral del 30 de septiembre

Hoy, 30 de septiembre, se celebran san Jeronimo y santa Sofía.