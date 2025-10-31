Detenido el hombre que dejó a su hijo en un centro de menores de Donosti porque le habían contado que allí "se está muy bien"

La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 54 años de nacionalidad argelina en el aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández, según ha confirmado el medio 'TodoAlicante', tras abandonar a su hijo menor de edad en un centro de San Sebastián para que fuera tutelado por la Diputación de Gipuzkoa.

Al parecer, el menor tenía concedida una "estancia por estudios" hasta el mes de junio del año que viene en Alicante, pero el progenitor lo había dejado en San Sebastián el pasado mayo para que fuera considerado un menor emigrante no acompañado (mena) e ingresara en el centro Uba de Donosti.

Fue detenido el pasado martes

Fue la semana pasada cuando, reclamado por las autoridades vascas, se detuvo al hombre en el aeropuerto Alicante-Elche Miguel Hernández. Tenía pensado coger un vuelo para huir del país. Ese mismo día había sido citado en la comisaría provincial de la Policía Nacional.

Según las pesquisas practicadas, que recoge el medio citado adelantadas por 'El Diario Vasco', padre e hijo habían viajado en avión hasta Alicante en mayo, y desde allí se desplazaron hasta Bilbao en autobús, donde el padre dejó al niño con un "amigo". Este lo trasladó hasta San Sebastián.

La familia conocía a un menor argelino que estaba en el centro Uba y les había dicho que allí "se está muy bien". Es por lo que tenían "instrucciones" claras acerca "del lugar y la forma en que debía presentarse para ser legalmente acogido y tutelado".

El menor entró en el centro de Uba y ha estado allí desde el mes de mayo.

El padre esidía y estudiaba español en Alicante, donde le detuvieron bajo la acusación de un delito de abandono de menor.

Tras haber sido advertido de que debía hacerse cargo de su hijo, fue a San Sebastián el pasado 23 de octubre para recogerlo, por lo que se paralizó la tutela por parte de la Administración pública vasca.