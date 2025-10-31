Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Pablo Picasso

Dolores, la portera que guardó un Picasso pensando que era un paquete de algún vecino: "Creía que era un espejo"

El cuadro, que iba a participar en la exposición “Bodegón - La eternidad de lo inerte” en el CajaGranada Fundación, nunca salió del edificio madrileño: la portera lo metió en su casa pensando que era un paquete olvidado.

Dolores, la portera que guardó un Picasso pensando que era un paquete de algún vecino

Dolores, la portera que guardó un Picasso pensando que era un paquete de algún vecino

Publicidad

Lorena Gómez
Publicado:

Una simple rutina de portería se convirtió en una investigación policial para esclarecer la desaparición del cuadro “Naturaleza muerta con guitarra", de Picasso; una obra valorada en 600 mil euros.

Dolores, la portera de un edificio de Chamartín, encontró un paquete envuelto en la verja del portal, creyendo que se trataba de un envío olvidado por algún vecino. Lo guardó en su casa como hace con otros paquetes que pasan por la portería. El “paquete” resultó ser la obra de Picasso, que había sido olvidado en el portal tras el traslado.

Dolores y su marido se han visto envueltos en una investigación en la que han sido los principales sospechosos. El 22 de octubre, la policía se presentó en su domicilio para interrogarlos. Ellos aseguran que en ningún momento han tenido la intención de apropiarse del cuadro.

El 25 de septiembre, la obra fue almacenada en Madrid junto a otras 56 piezas destinadas a la muestra de bodegones organizada por CajaGranada Fundación. El 3 de octubre, la empresa de transporte entregó las piezas al Centro Cultural en Granada. Los embalajes no estaban correctamente numerados y esto dificultó su recuento. El 6 de octubre, al desembalar los ejemplares, la obra de Picasso no estaba entre las piezas recibidas y la fundación presentó una denuncia a la Policía el día 10 de octubre.

Unos días después, una vecina le comentó a Armando, el marido de Dolores, que un paquete se había perdido. Al llegar a casa, Armando se lo contó su mujer y se acordaron del paquete olvidado que nadie había reclamado. Después de eso, tres policías llamaron a su puerta. Se llevaron a su marido a la comisaría de Canillas y agentes y brigadas Científicas hicieron fotos de toda la casa y les hicieron varios interrogatorios.

Según las investigaciones, la obra nunca llegó a subir al camión de transporte y la desaparición se trata de un despiste logístico. Ahora la CajaGranada Fundación confía en que la obra pueda incorporarse a la exposición que estará disponible hasta el 11 de enero de 2026.

Con todo aclarado Dolores aún lo recuerda con angustia. Le da vergüenza que algún vecino pueda pensar algo que no es, dice. Asegura que son gente honrada y que se han dedicado toda la vida a trabajar.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La tradición del Día de Todos los Santos lucha por mantenerse viva entre las nuevas generaciones

Todos los santos

Publicidad

Sociedad

Imagen de archivo de un pesquero gallego

Mueren tres marineros gallegos en un accidente de tráfico en Namibia

Dolores, la portera que guardó un Picasso pensando que era un paquete de algún vecino

Dolores, la portera que guardó un Picasso pensando que era un paquete de algún vecino: "Creía que era un espejo"

Coche de la Guardia Civil.

Detenida una mujer en Pontevedra por presuntamente vender imágenes sexuales de su hija menor de edad

El periodista agredido
Navarra

El periodista herido en el acto anunciado por Vito Quiles en Navarra: "Corría asustado porque perdí la visión del ojo derecho"

Ambulancia de Transporte No urgente del Gobierno de Canarias. Paros de 3 horas el 14 de Marzo de 2018
Canarias

Encuentran un cadáver en descomposición en Las Palmas de Gran Canaria

La actriz Elisa Mouliaá llega a los Juzgados de Plaza de Castilla para entregar su teléfono móvil
Caso Errejón

Mouliaá rechaza conciliar con Errejón y le deja vía libre para querellarse por acusarle de extorsión

La actriz no comparece en el acto de conciliación convocado por el exdiputado, que le acusa de haberle atribuido falsamente un delito de extorsión en redes sociales. Ahora, Errejón podrá presentar una querella.

La artista gaditana Leo Power se hace viral reivindicando los "tosantos" con su canción "tanquillos de Halloween"
Vídeo viral

La artista gaditana Leo Power se hace viral reivindicando los "tosantos" con su canción "tanquillos de Halloween"

Los “Tanguillos de Halloween” de Leo Power se vuelven virales por su ingeniosa crítica a la globalización cultural y su defensa de las tradiciones gaditanas.

Málaga.- Turismo.- Ayuntamiento de Mijas apuesta por un modelo turístico "equilibrado y con visión de futuro"

Detenidos dos hombres por asaltar y causar graves lesiones a una anciana en su vivienda de Mijas

Campo de maniobras 'Álvarez de Sotomayor' de Viator (Almería)

Un muerto y un herido grave en una explosión en la base militar de La Legión en Viator, Almería

Imagen de los destrozos provocados por el tornado en Gibraleón, Huelva

Muere el hombre herido al caerle encima una terraza por un tornado en Gibraleón, Huelva

Publicidad