Dolores, la portera que guardó un Picasso pensando que era un paquete de algún vecino: "Creía que era un espejo"

Una simple rutina de portería se convirtió en una investigación policial para esclarecer la desaparición del cuadro “Naturaleza muerta con guitarra", de Picasso; una obra valorada en 600 mil euros.

Dolores, la portera de un edificio de Chamartín, encontró un paquete envuelto en la verja del portal, creyendo que se trataba de un envío olvidado por algún vecino. Lo guardó en su casa como hace con otros paquetes que pasan por la portería. El “paquete” resultó ser la obra de Picasso, que había sido olvidado en el portal tras el traslado.

Dolores y su marido se han visto envueltos en una investigación en la que han sido los principales sospechosos. El 22 de octubre, la policía se presentó en su domicilio para interrogarlos. Ellos aseguran que en ningún momento han tenido la intención de apropiarse del cuadro.

El 25 de septiembre, la obra fue almacenada en Madrid junto a otras 56 piezas destinadas a la muestra de bodegones organizada por CajaGranada Fundación. El 3 de octubre, la empresa de transporte entregó las piezas al Centro Cultural en Granada. Los embalajes no estaban correctamente numerados y esto dificultó su recuento. El 6 de octubre, al desembalar los ejemplares, la obra de Picasso no estaba entre las piezas recibidas y la fundación presentó una denuncia a la Policía el día 10 de octubre.

Unos días después, una vecina le comentó a Armando, el marido de Dolores, que un paquete se había perdido. Al llegar a casa, Armando se lo contó su mujer y se acordaron del paquete olvidado que nadie había reclamado. Después de eso, tres policías llamaron a su puerta. Se llevaron a su marido a la comisaría de Canillas y agentes y brigadas Científicas hicieron fotos de toda la casa y les hicieron varios interrogatorios.

Según las investigaciones, la obra nunca llegó a subir al camión de transporte y la desaparición se trata de un despiste logístico. Ahora la CajaGranada Fundación confía en que la obra pueda incorporarse a la exposición que estará disponible hasta el 11 de enero de 2026.

Con todo aclarado Dolores aún lo recuerda con angustia. Le da vergüenza que algún vecino pueda pensar algo que no es, dice. Asegura que son gente honrada y que se han dedicado toda la vida a trabajar.