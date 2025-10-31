Rescatan a una mujer de 72 años desorientada y sola en las inmediaciones del castillo de Mataespesa, en Alpedrete

Una mujer de 72 años que se encontraba desorientada y sola en las inmediaciones del castillo de Mataespesa, en la localidad de Alpedrete, ha sido rescatada gracias a un dispositivo aéreo y de montaña. Tras uniciar la búsqueda, un vecino denunció la desaparición.

Ha sido trasladada, tal y como se puede ver en el vídeo superior, hasta el hospital de Collado Villalba para recibir asistencia sanitaria. El dispositivo de búsqueda ha logrado hallar a la mujer desaparecida en una hora. Han participado el Servicio Aéreo, GREIM, GEAS, Cinológico y agentes de seguridad ciudadana. En la búsqueda también ha participado la Policía Local de Alpedrete