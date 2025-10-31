Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detenida una mujer en Pontevedra por presuntamente vender imágenes sexuales de su hija menor de edad

La Guardia Civil también ha detenido a un nombre relacionado con estos delitos que también habría recibido ropa interior de la menor.

Coche de la Guardia Civil.

Detenida una mujer en Pontevedra por presuntamente vender imágenes sexuales de su hija menor de edad | Europa Press

Úrsula Lorenzo
Publicado:

El caso ha conmocionado a la toda la comarca del Salnés, en Pontevedra. Los vecinos no salen de su asombro. El equipo de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Cambados ha detenido a un hombre de 31 años y a una mujer de 40, los dos vecinos de la de esta zona por presuntos delitos contra la libertad sexual de una menor. Lo más difícil de diferir de la situación es que la niña en cuestión es hija de la detenida.

Según explica la propia Guardia Civil, la investigación comenzó cuando una mujer y su hija acudieron al cuartel a denunciar “unas supuestas coacciones por parte de un hombre con el que la mujer había tenido algún encuentro casual”. Habría conocido a este individuo a través de una aplicación de citas y él, según ese primer relato, habría acabado contactando con su hija para pedirle imágenes de contenido sexual.

La madre habría vendido imágenes y también ropa interior de la menor

La niña se habría negado a este intercambio, a pesar de que él incluso le habría ofrecido dinero y habría tratado de convencerla asegurando que su madre estaba de acuerdo. Por suerte, no coló. Ni siquiera cedió cuando recibió, presuntamente, amenazas. Esto ya en sí mismo suponía un caso extraño y repulsivo pero dio un paso más al comenzar la investigación.

Los agentes comprobaron con estupor que en realidad es “la propia madre de la menor la que habría puesto en contacto a este hombre con su hija”. Y continúa la Guardia Civil relatando: “La detenida le había enviado varios vídeos de su hija en ropa interior e incluso llega a hacerle entrega de alguna prenda de ropa interior de la misma”, cuenta el comunicado de prensa. En ese momento se desataron las alarmas y tanto este individuo como la madre de la menor fueron detenidos.

Fueron detenidos y puestos en libertad con cargos mientras se investigan los hechos

A la madre se le imputa “un delito contra la libertad sexual y un delito de revelación de secretos”. A él se le imputan “varios delitos relacionados con la explotación sexual y corrupción de menores, además de delito de coacciones, revelación de secretos y contra la libertad sexual de la menor”.

Tras ser detenidos y pasar a disposición judicial, ante el juzgado de primera instancia e instrucción número tres de Cambados, ambos han sido puestos en libertad con cargos a la espera de que continúe la investigación. En ella además han sido requisados “varios dispositivos electrónicos utilizados por los autores para llevar a cabo la actividad delictiva, en los que se prevé localizar material de interés para la investigación todavía en curso”.

Los vecinos de la zona no han tardado en mostrar su sorpresa. “No se puede entender una cosa así”, “nunca sabes lo que pasa en la casa de al lado, pero espero que la ley actúe en algo así”, “La verdad es que estas cosas te dejan fría”.

