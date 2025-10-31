Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Mueren tres marineros gallegos en un accidente de tráfico en Namibia

Los tres fallecidos tenían la intención de embarcarse en un barco palangrero. Sin embargo, fallecieron al sufrir un accidente en el taxi desde el aeropuerto hasta el punto de embarque.

Imagen de archivo de un pesquero gallego

Alejandro Lorente
Tres marineros gallegos han fallecido en un accidente de tráfico ocurrido en Namibia cuando se desplazaban desde el aeropuerto de Windhoek, la capital del país, hasta la ciudad de Walvis Bay, donde se iban a embarcar para trabajar en la faena de merluza negra y participar en la campaña de róbalo.

Los tres fallecidos tenían la intención de embarcarse en un barco palangrero, aunque no se sabe de cuál se trataba. Sin embargo, fallecieron al sufrir un accidente el taxi en el que se desplazaban desde el aeropuerto hasta el punto de embarque, según han informado a Europa Press fuentes de la flota.

El siniestro se produjo de noche, en la jornada del miércoles, y en él también murió el conductor de vehículo, natural de Namibia. La carretera por la que circulaban está en muy malas condiciones y no cuenta con los servicios elementales y, al parecer, el vehículo en el que viajaban chocó con otro que se saltó la mediana, según informan fuentes a EFE.

Fuentes oficiales, como la Embajada de España en Namibia, ni lo han confirmado, ni lo han desmentido. Además, remiten a la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, que tampoco se ha pronunciado al respecto.

