Mueren tres marineros gallegos en un accidente de tráfico en Namibia

Tres marineros gallegos han fallecido en un accidente de tráfico ocurrido en Namibia cuando se desplazaban desde el aeropuerto de Windhoek, la capital del país, hasta la ciudad de Walvis Bay, donde se iban a embarcar para trabajar en la faena de merluza negra y participar en la campaña de róbalo.

Los tres fallecidos tenían la intención de embarcarse en un barco palangrero, aunque no se sabe de cuál se trataba. Sin embargo, fallecieron al sufrir un accidente el taxi en el que se desplazaban desde el aeropuerto hasta el punto de embarque, según han informado a Europa Press fuentes de la flota.

El siniestro se produjo de noche, en la jornada del miércoles, y en él también murió el conductor de vehículo, natural de Namibia. La carretera por la que circulaban está en muy malas condiciones y no cuenta con los servicios elementales y, al parecer, el vehículo en el que viajaban chocó con otro que se saltó la mediana, según informan fuentes a EFE.

Fuentes oficiales, como la Embajada de España en Namibia, ni lo han confirmado, ni lo han desmentido. Además, remiten a la Oficina de Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, que tampoco se ha pronunciado al respecto.

Tres muertes en dos semanas por picaduras de avispas velutinas en Galicia

Un cazador de 55 años en Cospeito, Lugo, habría pisado un nido de velutinas oculto bajo tierra y las picaduras de acabaron provocándole la muerte el domingo 26 de octubre.

Unos días antes, el 14 de octubre, un hombre de 79 años también perdió la vida, en este caso en Dozón, Pontevedra. Con menos de 72 horas de diferencia, el 17 de octubre, el concejal popular Ramón José Dopico Martínez, de 76 años, fue atacado por estas avispas cuando desbrozaba una finca en Curtis, A Coruña. Tres muertes en sólo 15 días en la comunidad de Galicia.

"Galicia es la región de España más afectada por las velutinas, y posiblemente incluso de Europa", dice José María Bello, apicultor y parte de la directiva de la Asociación Galega de Apicultura. El apicultor posee un colmenar en Bueu, Pontevedra. "Aquí, cerca de la costa, ahora estamos en el final de la temporada, pero depende mucho de la zona. En el interior aún están teniendo mucha presencia", ha añadido. Un otoño especialmente cálido ha causado que en muchos lugares se registren episodios de gran presencia de estos insectos.