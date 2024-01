De vender gafas en el 'top manta' a ganar un certamen de moda: la historia de superación de Demba Diop

Demba Diop llegó a España hace 12 años. Su hermano había llegado tres años antes y en cada llamada le animaba a que viniera a nuestro país para poder cumplir su sueño: ser modisto.

Demba tenía su propio taller en Senegal, una mujer y un hijo, incluso formaba a algunos alumnos, pero su inquietud por conocer nuevas culturas le llevó a trasladarse a Málaga en busca de nuevas oportunidades. Llegó con un visado de turismo que caducaba a los tres meses, pero decidió quedarse mucho más: "El primer problema que me encontré es que, sin papeles, aquí solo podía vender gafas o bolsos en situación irregular. Yo no quería eso, quería coser y demostrar lo que sé hacer. Toqué a todas las puertas, en todos los talleres que conocía me presentaba y les contaba cuál es mi profesión, pero sin permiso de trabajo era imposible", relata Diop.

Tras más de un año vendiendo artículos en lo que se conoce como 'top manta', Demba estuvo a punto de tirar la toalla: "Pero mi hermano siempre me decía que tenía que esperar a que llegara esa persona que me diera la oportunidad, que creyera en mí y me ayudara a salir de este callejón sin salida. Tenía la esperanza de que algún día iba a cumplir mi sueño".

Y esa persona clave llegó. Fue la "Señora María", que regentaba un taller de cofradías. Le hizo una prueba y desde ese día decidió contratarlo: "Movió todos los papeles para que la contratación fuera legal y he trabajado con ella más de 6 años", recuerda.

En 2018 Demba consiguió traer a España a su mujer y a su hijo, que en la actualidad estudia Informática en la Universidad Complutense de Madrid. También tiene otro hijo de tres años: "Mi segundo hijo es malagueño, estoy encantado".

Pero el Covid y la ausencia de trabajo llevaron a María a la jubilación: "Ella me cedió su máquina y yo compré otra, así que decidí seguir yo por mi cuenta, pero era muy difícil asumir los costes del local y del negocio en solitario. No me quedó otra que ponerme a buscar trabajo en la hostelería".

Una nueva oportunidad como modisto

El pasado verano, la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Benalmádena (ACEB) decidió solicitar los currículums de todos los senegaleses que trabajaran en el municipio en la venta irregular para ponerlos en contacto con empresarios que necesitaran contratar. "A la presidenta le llamó la atención mi experiencia como modisto y me animó a presentarme al certamen 'Dmoda'. Me puse a trabajar como loco y en 15 días diseñé 7 trajes: 4 de hombre y 5 de mujer".

Precisamente, el galardón de la edición 2023 de esta pasarela ha sido otorgado al diseñador africano Demba Diop por lo que el jurado considera "una propuesta creativa y original". Un reconocimiento que supone mucho para Diop, que ve su sueño más cerca: "No puedo estar más contento. Ahora lo que necesito es que alguien me dé la oportunidad de seguir demostrando mi talento".