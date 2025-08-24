Publicidad
RESCATE
Vídeo: Los bomberos rescatan a una mujer que cayó a un pozo de 6 metros
Los efectivos trabajaron durante una hora en las labores de rescate, la joven salió con tan solo unos rasguños y heridas leves.
Una joven de 20 años fue rescatada este viernes por los Bomberos de la Comunidad de Madrid tras caer accidentalmente en un pozo de unos seis metros de profundidad y 80 centímetros de diámetro mientras caminaba por un descampado en Torrejón de Ardoz (Madrid). El incidente ocurrió poco antes de las 21:30 horas, según ha indicado un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.
Los bomberos trabajaron durante cerca de una hora en las labores de rescate hasta lograr sacar a la joven. Una vez fuera, fue atendida por el personal sanitario del Summa 112, presentando únicamente rasguños y lesiones leves, por lo que fue dada de alta en el mismo lugar.
