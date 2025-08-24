Vídeo: Los bomberos rescatan a una mujer que cayó a un pozo de 6 metros

Una joven de 20 años fue rescatada este viernes por los Bomberos de la Comunidad de Madrid tras caer accidentalmente en un pozo de unos seis metros de profundidad y 80 centímetros de diámetro mientras caminaba por un descampado en Torrejón de Ardoz (Madrid). El incidente ocurrió poco antes de las 21:30 horas, según ha indicado un portavoz de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Los bomberos trabajaron durante cerca de una hora en las labores de rescate hasta lograr sacar a la joven. Una vez fuera, fue atendida por el personal sanitario del Summa 112, presentando únicamente rasguños y lesiones leves, por lo que fue dada de alta en el mismo lugar.

