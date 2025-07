La historia que siempre se repite: vecinos de Loja, Granada, sufren cortes de agua por tercer año consecutivo

La paciencia de los vecinos de Puerto Blanquillo, una zona de viviendas diseminadas próxima a Ventorros de San José, ha llegado a su límite. El martes de la semana pasada, decenas de residentes se concentraron a las puertas del Ayuntamiento de Loja para reclamar una solución definitiva a los reiterados cortes en el suministro de agua, una situación que, denuncian, se repite cada verano desde hace tres años consecutivos.

Ana vive en Puerto Blanquillo. Tiene 72 años y asegura que a su edad estos problemas agravan su situación: él y su marido tienen problemas de movilidad, aunque por ahora pueden valerse por ellos mismos. La falta de agua les obliga a tener que pedir favores a otros vecinos: “Nos la tienen que traer, y mira que ya vienen cargados con muchas garrafas y es una faena”, lamenta. Llevan varios días con cortes intermitentes y asegura que es un “sinvivir” porque, aparte de beberla, necesitan el agua para asearse y para las labores domésticas: “Es incómodo lavar la ropa, lo estoy haciendo a mano con el agua que me traen”, asevera.

El diseminado se queja

La protesta del pasado martes, convocada por los propios afectados, ha sido una expresión clara del malestar creciente entre los más de cien vecinos que viven en esta área rural. Muchos de ellos consideran que las promesas lanzadas desde el Gobierno Local no se han traducido en soluciones reales, y que las acciones emprendidas hasta ahora no han frenado la emergencia hídrica que padecen.

Durante la concentración, los manifestantes solicitaron una reunión con el alcalde de Loja, Joaquín Camacho, quien no se encontraba en el consistorio al estar desplazado a Granada por motivos institucional, pero más adelante retomaron los contactos. Aunque esta ausencia generó cierta incertidumbre inicial, los residentes confían en obtener entonces una respuesta clara y un compromiso firme por parte del Ayuntamiento.

Uno de los portavoces del vecindario, José Sillero, describió con contundencia la situación: “Son ya tres veranos sin agua. Lo único que pedimos es que cambien unos dos kilómetros de tubería. No entendemos por qué no lo hacen”. Sillero reconoce que, aunque se ha suministrado agua puntualmente mediante aljibes, esta medida solo representa un parche temporal. “Aquí viven personas mayores, algunas con necesidades especiales. No se les puede tener en estas condiciones. La gente está muy quemada y ya no sabe a dónde acudir”, expresó visiblemente indignado.

El problema no es nuevo. En septiembre de 2024, la empresa municipal Gemalsa ejecutó una actuación valorada en 36.000 euros, que consistió en la sustitución de 450 metros de tubería en el punto más elevado de la zona, donde las fugas impedían que el agua llegara con suficiente presión. No obstante, esta intervención no ha solucionado la raíz del problema, pues gran parte del sistema de canalización sigue dependiendo de una tubería antigua, obstruida en muchos tramos por acumulación de cal, que transporta el agua desde un depósito en Ventorros de San José hasta las viviendas más altas.

Se anunciaron obras que no se han hecho

A pesar de que el Ayuntamiento anunció que en el marco del PFEA 2025 se destinarían 180.000 euros para renovar casi toda la infraestructura de distribución, los vecinos siguen esperando que esas obras se materialicen. Mientras tanto, la llegada del calor y el aumento del consumo solo agravan una situación que, para muchas familias, ya roza lo insostenible.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com