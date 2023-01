La historia de Deborah, de ser rechazada en trabajos por su discapacidad a obtener 3 plazas en distintas oposiciones

Deborah García nació hace 39 años en A Coruña. Nació con hidrocefalia y esto dificultó mucho su infancia. "No tenía equilibrio ni buena movilidad, no podía hablar...", relata. Sin embargo, gracias al empeño y dedicación de su madre, logró terminar sus estudios y se sacó dos grados superiores "de lengua de signos y educación infantil".

Aunque nunca consiguió trabajar en eso. "Iba a las entrevistas, pasaba todas las pruebas de selección, pero al final, en la entrevista personal, siempre me rechazaban. Imagino que por mi discapacidad".

Tiene un 71% de discapacidad: "¡las tengo todas!", bromea, "la física, la intelectual y la sensorial", pero eso nunca supuso una barrera para ella. "Es verdad que me frustraba mucho cuando me rechazaban en las entrevistas. Lloraba de rabia. Pero lejos de venirme abajo, eso me hizo más fuerte, despertó en mi el afán de superación", nos cuenta.

Su vida cambió cuando descubrió FADEMGA, la federación gallega de asociaciones en favor de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. "Aquí me animaron a preparar oposiciones porque decían que yo valía. Me puse a estudiar en 2015 las de ordenanza y conseguí hacer pleno en el examen, pero como no tenía experiencia previa, no obtuve los puntos para conseguir plaza".

Esto no desanimó a Deborah, que siguió estudiando "2 o 3 horas al día además de ir a la academia", y en 2020 preparó oposiciones a celador. En esta ocasión consiguió sacar plaza y se incorporó a trabajar en el Hospital Abente y Lago de A Coruña. Pero no se conformó.

Entre 2020 y 2022 se presentó a dos plazas más: "de ordenanza y de PSX, personal de servicios general (que es el puesto que ocupa ahora). La sorpresa fue cuando conseguí aprobar con plaza las dos oposiciones. Me sentí feliz y orgullosa, como mi familia", dice. Desde noviembre, trabaja en el centro de salud Casa del Mar de su ciudad natal. Allí todos sus compañeros la respetan y adoran: “es una persona maravillosa y un ejemplo para todos” dicen dos compañeras de urgencias.

¿Cuál es su secreto?

El secreto del éxito, nos dice Deborah, es "el tesón, la perseverancia y la fuerza de voluntad, y esto sirve para todas las personas, con o sin discapacidad", subraya. Y nos lanza un último mensaje dirigido especialmente para personas como ella, con discapacidades: “que no se rindan nunca”.