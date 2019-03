El hermano de Carcaño queda en libertad tras declarar como imputado

Francisco Javier Delgado, hermano del asesino de Marta del Castillo, Miguel Carcaño, ha quedado en libertad tras declarar hoy como imputado ante el juez que instruye el caso.

Fuentes judiciales han indicado que Delgado ha declarado de forma "breve" a las 08.15 horas de hoy ante el juez de instrucción 4 de Sevilla, Francisco de Asís Molina, que no ha adoptado ninguna medida cautelar contra el imputado.

En la declaración de Delgado, que se produce después de que Carcaño, en su séptima versión de los hechos, le acusara de matar a Marta con la culata de una pistola, el imputado ha estado acompañado por su abogado defensor y también han estado presentes la acusación particular y el fiscal.

Las fuentes han precisado que Delgado no ha sido preguntado por otras cuestiones del caso ya que se trata de aspectos por los que fue juzgado y ya ha sido absuelto definitivamente en el Tribunal Supremo, que en enero pasado confirmó la condena por asesinato a Carcaño y la absolución de los tres presuntos cómplices de ayudar a esconder el cadáver de la víctima: su amigo Samuel Benítez, su hermano y la novia de este último, María García.

Delgado ha manifestado, a preguntas del abogado José María Calero, que defiende a los padres de Marta, que ignora las razones por las que su hermano le ha imputado ahora de esta manera.

A la declaración también han asistido el fiscal del caso, Luis Martín Robredo, y el abogado de Delgado, José Manuel Carrión, quienes no han hecho preguntas en una declaración que apenas ha durado diez minutos, han precisado las fuentes.

La comparecencia de Delgado como imputado se ha producido después de que Carcaño le acusara ayer ante el juez de matar a Marta con la culata de una pistola y luego de haberla enterrado en un solar de La Rinconada (Sevilla) que al día siguiente los dos hermanos cubrieron con cal viva.

Las citadas fuentes han precisado que ahora el juez puede optar por mantener las diligencias abiertas, archivarlas sin más trámite o pedir a las partes que se pronuncien sobre ello.

La Fiscalía de Sevilla, en caso de ser consultada, pedirá el archivo ya que la versión de Carcaño no está apoyada en "ni un solo indicio" y "no se sostiene mientras no aporte alguna corroboración".

Han recordado las fuentes que el Supremo confirmó los veinte años de cárcel a Carcaño por asesinato y le añadió otro año y tres meses de prisión por un delito contra la integridad moral de los padres de Marta al no revelar en todos estos años el destino dado al cadáver y, por tanto, "se trata de una persona que ha sido condenada precisamente por eso, por crear falsas expectativas" con sus siete versiones distintas del crimen.