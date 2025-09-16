Nueva tragedia en Calpe: investigan la muerte una niña de 4 años que cayó desde un quinto piso

Calpe se encuentra de luto. Horas después de conocer la muerte de una bebé de 20 días tras ser arrollada junto a su madre por un coche, ha trascendido la trágica noticia de la muerte de otra niña de 4 años. Las autoridades investigan la muerte de la pequeña, que se precipitó accidentalmente al vacío desde el balcón de una vivienda en un quinto piso del casco urbano.

Los hechos ocurrieron el domingo 7 de septiembre. La pequeña de 4 años sufrió una caída accidental desde un quinto piso y cayó sobre un vehículo estacionado en la calle, han señalado fuentes del instituto armado a 'Europa Press', que detallan que la niña murió días después en el hospital, este pasado viernes.

Aunque la menor fue trasladada de urgencia al centro de salud de la localidad antes de llegar en estado muy grave al hospital General Doctor Balmis de Alicante, allí falleció a causa de las heridas. El equipo de la Policía Judicial de Calpe investiga los hechos en unas diligencias que lleva el juzgado de Instrucción número 2 de Dénia, según las mismas fuentes.

El diario 'Información' precisa que la menor se encontraría dentro de una vivienda junto a otros menores, sin la presencia de ningún adulto.

Muere una bebé de 20 días y su madre queda grave en Calpe

Este suceso se conoce horas después de la trágica noticia del fallecimiento de una bebé de 20 días y el ingreso hospitalario en estado grave de su madre después de que un coche sin conductor las arrollara por causas aún desconocidas.

El vehículo empezó a desplazarse a gran velocidad hacia atrás llevándose por delante a ambas. El hermano de la bebé, de 4 años, y el padre de ambos presenciaron los hechos.

Se investiga si pudo haber fallado el freno de mano del vehículo, que se empotró contra un bordillo, dio varias vueltas de campaña y acabó volcado con el techo en el suelo en un bancal.

