Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Calpe

Nueva tragedia en Calpe: investigan la muerte una niña de 4 años que cayó desde un quinto piso

Las autoridades investigan la muerte de la pequeña, que se precipitó accidentalmente al vacío desde el balcón de una vivienda en un quinto piso del casco urbano.

Imagen de archivo de una ambulancia de la Comunidad Valenciana

Imagen de archivo de una ambulancia de la Comunidad ValencianaEFE

Publicidad

Calpe se encuentra de luto. Horas después de conocer la muerte de una bebé de 20 días tras ser arrollada junto a su madre por un coche, ha trascendido la trágica noticia de la muerte de otra niña de 4 años. Las autoridades investigan la muerte de la pequeña, que se precipitó accidentalmente al vacío desde el balcón de una vivienda en un quinto piso del casco urbano.

Los hechos ocurrieron el domingo 7 de septiembre. La pequeña de 4 años sufrió una caída accidental desde un quinto piso y cayó sobre un vehículo estacionado en la calle, han señalado fuentes del instituto armado a 'Europa Press', que detallan que la niña murió días después en el hospital, este pasado viernes.

Aunque la menor fue trasladada de urgencia al centro de salud de la localidad antes de llegar en estado muy grave al hospital General Doctor Balmis de Alicante, allí falleció a causa de las heridas. El equipo de la Policía Judicial de Calpe investiga los hechos en unas diligencias que lleva el juzgado de Instrucción número 2 de Dénia, según las mismas fuentes.

El diario 'Información' precisa que la menor se encontraría dentro de una vivienda junto a otros menores, sin la presencia de ningún adulto.

Muere una bebé de 20 días y su madre queda grave en Calpe

Este suceso se conoce horas después de la trágica noticia del fallecimiento de una bebé de 20 días y el ingreso hospitalario en estado grave de su madre después de que un coche sin conductor las arrollara por causas aún desconocidas.

El vehículo empezó a desplazarse a gran velocidad hacia atrás llevándose por delante a ambas. El hermano de la bebé, de 4 años, y el padre de ambos presenciaron los hechos.

Se investiga si pudo haber fallado el freno de mano del vehículo, que se empotró contra un bordillo, dio varias vueltas de campaña y acabó volcado con el techo en el suelo en un bancal.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Noticias de hoy, lunes 15 de septiembre de 2025

Noticias de hoy

Publicidad

Sociedad

Utensilios de dentista

El Defensor del Pueblo Andaluz abre una investigación por ruidos en una clínica dental

Imagen de archivo de una ambulancia de la Comunidad Valenciana

Nueva tragedia en Calpe: investigan la muerte una niña de 4 años que cayó desde un quinto piso

Ambulancia Castilla-La Mancha

Herido de gravedad un niño de 12 años al ser atropellado por una carroza en las fiestas de Guadalajara

La enfermera del ambulatorio de Kabieces en Santurtzi (Bizkaia)
Enfermera Antivacunas

Segunda jornada del juicio contra la enfermera antivacunas de Vizcaya: "Parece que les inyectáis agua"

Noticias de hoy
Noticias hoy

Noticias de hoy, martes 16 de septiembre de 2025

Gabriel, testigo del atropello de Calpe
Atropello mortal

Gabriel, testigo del atropello a una bebé y su madre en Calpe: "El padre me dio al bebé, que respiraba un poco irregular"

Gabriel escuchó desde su casa a alguien pidiendo socorro, por lo que salió a ver qué ocurría y se encontró con el accidente.

Marc Anthony
Efemérides

Efemérides de hoy 16 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 16 de septiembre?

Consulta las efemérides de hoy 16 de septiembre y descubre, quién nació, quién murió y qué pasó a lo largo de la historia un día como hoy.

Mossos d'Esquadra en un operativo en la frontera de La Jonquera

Muere un viandante tras ser atropellado por un coche en la AP-7 en Girona

Radar de velocidad de Dirección General de Tráfico (DGT)

Un profesor de matemáticas aclara cuánto tiempo se ahorra superando el límite de velocidad y circulando a 140 km/h en autopistas

Detenidos en Galicia en una operación contra el narcotráfico

Incautadas más de 3 toneladas de cocaína en A Coruña que habrían llegado en narcosubmarino

Publicidad