Muere un viandante tras ser atropellado por un coche en la AP-7 en Girona

Ha ocurrido en plena noche, sobre las 00:34 horas, en el punto kilométrico 97 de la autopista. Por motivos que todavía se investigan, el peatón se encontraba en medio de la calzada, una zona no apta para peatones. El vehículo no pudo esquivar a la víctima que sufrió contusiones graves. En el coche viajaban dos personas, que fueron quienes llamaron al teléfono de emergencias. Cuando llegaron los equipos sanitarios no pudieron hacer nada por el hombre que padeció una parada cardiorrespiratoria. Hasta el lugar de los hechos se trasladaron 10 patrullas de los Mossos d’Esquadra, una dotación de los Bombers de la Generalitat y tres ambulancias. Los ocupantes del vehículo sufrieron heridas leves.

La circulación en la AP-7 quedó totalmente interrumpida en sentido Tarragona durante 3 horas.

Fuentes policiales han confirmado que se ha abierto una investigación para esclarecer por qué el peatón se encontraba en ese tramo de la autopista y averiguar en qué condiciones se encontraba la carretera.

Con esta nueva víctima, ya son 103 las personas que han muerto en accidentes de tráfico en la red viaria interurbana de Cataluña en lo que va de año, según datos provisionales del Servicio Catalán Tráfico.

El organismo también recuerda que el Servicio de Información y Atención a las Víctimas de Tráfico (SIAVT) está disponible los 365 días del año para ofrecer asistencia jurídica, psicológica y social a los afectados por accidentes de tráfico.

El último atropello mortal a un peatón ocurrido recientemente en las carreteras de Cataluña ocurrió el pasado 12 de julio, una mujer de 35 años falleció tras ser arrollada por un coche en la carretera TP-2124 (Tarragona). En aquel caso, la situación era muy diferente, el conductor fue detenido tras dar positivo en alcohol y drogas, y se le investiga por un posible delito de homicidio por imprudencia. Las autoridades reiteraron la necesidad de extremar la precaución al volante y reforzar la vigilancia en zonas interurbanas.

