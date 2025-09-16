Efemérides de hoy 16 de septiembre de 2025: ¿Qué pasó el 16 de septiembre?

El 16 de septiembre de 1968, nace en Nueva York Marco Antonio Muñiz, más conocido como Marc Anthony. Hijo de inmigrantes puertorriqueños, exploró su talento musical desde muy joven, cantando en inglés para bandas de freestyle y house music. Pero fue en la década de los 90 cuando obtiene éxito como cantante de música latina, incluso se atreve con el género de la salsa. Aunque no es hasta la década de los 2000 cuando se consagra con sus grandes éxitos como “Valió la pena”, “Ahora quién” o “Qué precio tiene el cielo”. Tiene colaboraciones con cantantes de la talla de Alejandro Sanz, Gente de Zona, Maluma o Jennifer López.

Con esta última estuvo casado durante siete años y tienen dos hijos en común. Es padre de siete hijos y actualmente está casado con la modelo paraguaya Nadia Ferreira, con la que tiene un niño. Es uno de los artistas latinos más exitosos. Ha ganado varios Premios Grammy, incluso tiene una estrella en el Paseo de la Fama. También ha dado el salto a la gran pantalla, protagonizando películas como “El Cantante”.

Pertenece a un grupo de artistas que se posicionaron a favor de la candidatura de Barack Obama para la presidencia de Estados Unidos, incluso interpretó el himno del país durante una Convención Demócrata en Carolina del Norte. Cuando este llegó a la Casa Blanca, organizó una fiesta latina en la que actuó Marc Anthony.

Un 16 de septiembre, pero de 1976, tiene lugar la Noche de los Lápices en La Plata (Argentina). Agentes de la dictadura argentina entraron en la casa de diez jóvenes estudiantes de secundaria y les secuestraron tras una protesta de estudiantes. Fueron torturados y seis de ellos asesinados.

¿Qué pasó el 16 de septiembre?

1810.- El cura Miguel Hidalgo lanza el "Grito de Dolores", con el que comenzó la insurrección de Querétaro y la guerra de la independencia de México.

1920.- Atentado en el distrito financiero de Wall Street en Nueva York, en el que mueren más de 30 personas.

1941.- Los británicos obligan a exiliarse a Reza Shah de Irán que abdica en su hijo Mohamed Reza Pahlevi.

1975.- Independencia de Papúa Nueva Guinea de Australia.

1978.- Mueren más de 15.000 personas en un terremoto de magnitud 7,7 en Tabas (Irán).

1995.- El papa Juan Pablo II viaja a Sudáfrica y se reúne con Nelson Mandela, presidente sudafricano, en Johannesburgo. Es la primera visita oficial de un papa a Sudáfrica.

1998.- La banda terrorista ETA anuncia un alto el fuego, aunque no entrega las armas.

2000.- Inauguración del Museo Chillida-Leku, en Guipúzcoa, por los reyes Juan Carlos I y Sofía.

2007.- La selección española de voleibol gana el Campeonato de Europa por primera vez en su historia.

2010.- El papa Benedicto XVI visita Reino Unido. Es la primera visita oficial de un papa desde que el rey Enrique VIII rompiera las relaciones con Roma en el siglo XVI.

2022.- Muere Mahsa Amini en un hospital de Teherán (Irán), tras ser arrestada por no llevar correctamente su hiyab.

¿Quién nació el 16 de septiembre?

1946.- Camilo Blanes, conocido como Camilo Sesto, cantante.

1950.- Loyola de Palacio, política.

1953.- Manuel Pellegrini, futbolista y entrenador.

1956.- David Copperfield, mago.

1957.- Assumpta Serna, actriz.

1964.- Rossy de Palma, actriz.

1976.- Leire Pajín, política.

¿Quién murió el 16 de septiembre?

1498.- Tomás de Torquemada, primer inquisidor general de España.

1973.- Víctor Jara, cantautor.

1977.- María Callas, cantante de ópera.

1980.- Jean Piaget, biólogo, sociólogo y psicólogo.

2013.- Eduardo García de Enterría y Martínez Carande, jurista.

2020.- José Luis Gómez Skarmeta, biólogo y científico.

2021.- Pilar Estébanez, investigadora fundadora de Médicos del Mundo-España.

¿Qué se celebra el 16 de septiembre?

Hoy, 16 de septiembre, se celebra el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono.

Horóscopo del 16 de septiembre

Los nacidos el 16 de septiembre pertenecen al signo del zodiaco Virgo.

Santoral del 16 de septiembre

Hoy, 16 de septiembre, se celebran los santos Cornelio, Cipriano, Eufemia, Abundio, Víctor, Félix, Alejandro y Papías.