Atropello
Al menos dos muertos y varios heridos tras un atropello en una zona peatonal de Leipzig, Alemania
La policía investiga el suceso ocurrido en el este de Alemania sin detalles confirmados.
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Varias personas han resultado heridas y dos han muerto después de que un vehículo irrumpiera en una zona peatonal de Leipzig, en el este del país germano. El suceso ha sido confirmado por la policía a medios locales, aunque por el momento no se han facilitado datos sobre el número exacto de afectados ni sobre las circunstancias del incidente.
Los hechos han sido confirmados por el alcalde, Burkhard Jung: "Lamentablemente hay dos muertos", afirmó. También ha querido tranquilizar a los ciudadanos al explicar que el supuesto autor del atropello ha sido detenido. "No conocemos exactamente la motivación, no sabemos quién es el perpetrador", explicó, aunque según informaciones de la cadena NTV el supuesto conductor se comportó de forma llamativa tras ser detenido, lo que podría apuntar a un trastorno psiquiátrico.
Investigación en curso
Las autoridades mantienen abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido. Hasta ahora, no se ha detallado si se trata de un accidente o de un hecho intencionado.
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