Los fumadores pasivos aumentan en España: las terrazas y los vapers, en el punto de mira

Veinte años de avances, en riesgo

Durante años, las leyes antitabaco han conseguido reducir la exposición al humo en España. Sin embargo, los últimos datos muestran un cambio de tendencia: cada vez hay más personas no fumadoras que respiran el humo de otras personas.

Según un estudio de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR), en 2005 el 49,5 % de los no fumadores estaba expuesto al humo en espacios cerrados habituales. En 2011, el porcentaje había bajado al 21,3 %. Pero en 2024 volvió a subir hasta el 23,8 %.

El estudio se basa en 3.000 entrevistas a personas de entre 16 y 80 años y refleja que la exposición al humo vuelve a aumentar después de años de mejora.

Las terrazas, uno de los principales focos de exposición

La situación cambia cuando también se tienen en cuenta las terrazas. En ese caso, el 54,9 % de los no fumadores está expuesto al humo del tabaco. Es decir, más de la mitad.

Las terrazas son uno de los espacios que más debate generan en torno a la ley antitabaco. Por lo general, al estar al aire libre, se puede fumar en ellas, salvo en los casos en los que la normativa lo prohíbe.

Ante estos datos, los expertos piden ampliar los espacios sin humo para proteger la salud de quienes no fuman y evitar que la exposición vuelva a aumentar.

Los expertos alertan de la relajación de las medidas

Carlos Jiménez-Ruiz, neumólogo y expresidente de SEPAR, advierte de que la falta de actualización de la ley y la aparición de nuevas formas de consumir tabaco están dificultando los avances contra el tabaquismo.

"La pasividad en el cumplimiento de la ley, la falta de actualización de la normativa y la irrupción de nuevas formas de fumar están relajando la actitud de las personas"

El especialista considera necesario reforzar las medidas de prevención y adaptarlas a los nuevos hábitos de consumo.

Aumenta la exposición en bares, restaurantes y centros de trabajo

El aumento de la exposición al humo no se limita a las terrazas. Los datos del estudio también muestran una subida en otros espacios habituales.

En bares y restaurantes, el porcentaje de personas expuestas pasó del 12,7 % en 2011 al 14,6 % en 2024. En los centros de trabajo, aumentó del 6,4 % al 8,3 %.

También se registraron subidas en los centros educativos, donde pasó del 6,3 % al 7,1 %, y en los hogares, del 8,6 % al 9 %.

Estos datos muestran que el humo del tabaco sigue presente en distintos lugares de la vida cotidiana y que la exposición ha aumentado en varios de ellos.

Los vapeadores, una nueva preocupación

A los riesgos del tabaco tradicional se suma el uso de cigarrillos electrónicos y productos de tabaco calentado. Los expertos muestran su preocupación por la popularidad de estos dispositivos, especialmente entre los jóvenes, y por la idea de que no son perjudiciales para la salud.

Aunque el humo del tabaco convencional y las emisiones de estos dispositivos son diferentes, eso no significa que sean inofensivos. Los vapeadores pueden contener nicotina y otras sustancias que pueden dañar la salud.

Por este motivo, los especialistas reclaman más información, medidas de prevención y una regulación que tenga en cuenta estos nuevos productos.

Una ley antitabaco que necesita actualizarse

Los expertos consideran que es necesario adaptar la legislación a los nuevos hábitos de consumo y reforzar la protección de las personas que no fuman.

Carlos Jiménez-Ruiz insiste en la gravedad del problema y en las consecuencias que tiene para la salud pública: "El tabaquismo es una enfermedad adictiva crónica que mata a más de mil personas a la semana y 56.000 cada año y la primera causa de muerte. La libertad no tiene nada que ver con la enfermedad".

Entre las medidas que se proponen están ampliar los espacios sin humo, aumentar las inspecciones para comprobar que se cumple la ley y facilitar el acceso a tratamientos para dejar de fumar.

Los datos muestran que las leyes antitabaco han ayudado a reducir la exposición al humo durante años. Sin embargo, el aumento registrado en los últimos tiempos plantea un nuevo reto para la salud pública en España.