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Una cafetería contra la soledad no deseada, la iniciativa contra el aislamiento basada en una simple conversación

El Centro Asistencial San Juan de Dios de Málaga presenta un cortometraje protagonizado por personas ingresadas en Psicogeriatría para derribar estigmas. Se estrenará en el marco del XXX Festival de Cine de Málaga.

Una pareja toma café

Una pareja toma café Getty

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Rocío Luque
Publicado:

La soledad no deseada es una sombra invisible que se cuela en los salones vacíos, en la mirada callada de quien pasea sin rumbo y en el eco de un teléfono que nunca suena. Es una fractura silenciosa que marchita el alma y enferma el cuerpo de millones de personas, sin importar su edad.

En los pasillos del Centro Asistencial San Juan de Dios de Málaga, las horas no solo transcurren entre cuidados y tratamientos médicos, sino también entre los recuerdos de vidas enteras que se resisten a quedar relegadas al olvido. De esa mirada profunda, humana y conmovedora nace ‘La compañía invisible’, un cortometraje documental en el que los propios pacientes de la unidad de Psicogeriatría prestan su voz y su rostro para recordarnos algo tan sencillo como olvidado: que detrás de cada diagnóstico clínico late una historia de vida repleta de proyectos, familias, profesiones e ilusiones que jamás deberían borrarse.

Una lacra que no entiende de edad

La soledad no deseada tiene un impacto directo en la sociedad, y los datos hablan por sí solos. El Observatorio Estatal de la Soledad No Deseada (SoledadES) señala que el 20 % de la población sufre este tipo de aislamiento, una cifra que se dispara hasta el 50 % entre las personas mayores y supera ese porcentaje entre quienes tienen más de 80 años. Sin embargo, el problema no es exclusivo de las personas mayores, ya que uno de cada cuatro jóvenes también confiesa sentirse solo. Esta cifra alcanza un demoledor 59,6 % cuando confluyen dificultades económicas y problemas de salud mental.

"La soledad no deseada es un problema de salud pública que afecta de forma especial a las personas mayores y que se agrava cuando se une al estigma de la enfermedad mental. Dar visibilidad a estas historias contribuye a normalizar el diagnóstico, favorece que se pida ayuda a tiempo y recuerda que acompañar es también una forma de cuidar", señala Paloma Terrón, coordinadora asistencial del área de Psicogeriatría del centro.

Por su parte, Adam Valle, coordinador de Voluntariado de los centros de la institución en Málaga, destaca que "no se combate solo con recursos sanitarios, sino también con tiempo, escucha y compañía".

El cortometraje ha presentado este martes su primer avance y tendrá su estreno oficial en el espacio solidario del XXX Festival de Málaga, una iniciativa impulsada gracias a la colaboración de la Fundación La Caixa, a través de CaixaBank, y del Ayuntamiento de Málaga.

‘La compañía invisible’: el emotivo documental que rompe el silencio sobre la soledad y la salud mental

Una cafetería contra la soledad

Además, frente a este desierto cotidiano, la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios en Málaga decidió, en el marco de la Semana de la Soledad No Deseada, crear un refugio efímero en medio del bullicio urbano: una cafetería improvisada en el Centro Comercial Rosaleda donde el único menú del día estaba compuesto por escucha activa, un café caliente y el sencillo milagro de una conversación compartida.

Esta actividad, bautizada como ‘Plazas contra la soledad’, ha convertido las mesas y sillas del centro comercial en un punto de encuentro en el que los ciudadanos han podido sentarse a conversar con usuarios y profesionales de los tres centros que la institución gestiona en la provincia: el centro de acogida para personas sin hogar, el centro asistencial de salud mental y la residencia de mayores de Antequera.

La iniciativa pretende mostrar cómo un gesto tan cotidiano como compartir unos minutos de conversación puede convertirse en una herramienta fundamental para combatir el aislamiento y recordar que, en ocasiones, sentirse escuchado es el primer paso para dejar de sentirse solo.

Noticias de hoy, martes 20 de octubre de 2026

Noticias de hoy, domingo 19 de julio de 2026

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