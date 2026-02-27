Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Detenido un hombre por intentar cortarle el cuello con una navaja a su pareja tras una discusión en Málaga

La víctima abrió la puerta de la habitación y vieron que tenía heridas sangrantes en el cuello y brazos.

Veh&iacute;culo de la Polic&iacute;a Local de M&aacute;laga

Vehículo de la Policía Local de MálagaEuropa Press

Irene Rodríguez
Publicado:

Una llamada a la Sala del 092 de la Policía Local de Málaga alertó de una situación de emergencia en un hostal del distrito Cruz del Humilladero. Cerca de las tres de la madrugada del miércoles una persona informó de que una mujer pedía auxilio mientras se escuchaban gritos y una fuerte discusión en una de las habitaciones.

Cuando las patrullas llegaron al lugar, pudieron oír los gritos de la víctima. Tras llamar varias veces a la puerta, fue la propia mujer quien abrió, muy nerviosa, llorando y con varias heridas sangrantes en el cuello y los brazos. Los agentes entraron y encontraron al presunto agresor, un hombre de 29 años, sentado en la cama con una navaja multiusos plegada.

Según la Policía Local, la pareja había mantenido una fuerte discusión y él no permitió que su pareja abandonara la habitación, lo que desencadenó un episodio violento en el que presuntamente intentó cortarle el cuello. La víctima logró zafarse e intentó huir, pero el detenido comenzó a destrozar la habitación tratando de impedir que saliera.

La mujer fue trasladada a un centro hospitalario para ser atendida de las heridas que tras una primera valoración, no eran gravedad vital. El hombre fue detenido y trasladado a dependencias policiales como presunto autor de un delito de violencia de género.

Desde la Policía Local de Málaga recuerdan que cualquier persona que sufra o conozca un caso de violencia de género puede pedir ayuda en el teléfono gratuito 016, que no deja rastro en la factura. Además, el Ayuntamiento dispone del Servicio Urgente de Atención Jurídica a Mujeres (SUAM), disponible las 24 horas a través del 010 y del 679 661 800, donde profesionales especializadas ofrecen asesoramiento y acompañamiento a las víctimas.

