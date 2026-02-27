Detenido un empresario por instalar cámaras espía en los aseos y compartir los vídeos íntimos de sus empleadas en Zafra

Un empresario ha sido detenido por presuntamente instalar cámaras 'espía' en los baños unisex de la empresa para grabar imágenes de contenido íntimo de sus empleados, para posteriormente compartirlo por WhatsApp. Ha sido en Zafra (Badajoz), donde la Guardia Civil ha arrestado al acusado tras la denuncia de una de las trabajadoras.

La denunciante relató a los agentes que estaría siendo grabada en el interior del aseo de la empresa en la que trabaja. Tras inspeccionar el establecimiento, los guardias civiles encontraron la cámara oculta de manera estratégica en la mampara de la ducha. Se trataba de un dispositivo de grabación no autorizado.

Según detalla el cuerpo, el dispositivo de grabación se activaría por sensor de movimiento para grabar imágenes del interior del baño durante las veinticuatro horas del día, cuando las personas accedían a su interior para hacer uso del mismo.

Compartía las imágenes por WhatsApp

Los investigadores han detallado que el presunto autor de la acción delictiva es el titular de la empresa inspeccionada, quien habría instalado la cámara con el fin de espiar y captar imágenes íntimas de sus empleadas. Además, el contenido se enviaba a tiempo real a su teléfono móvil imágenes que luego difundió mediante WhatsApp, al menos a uno de sus contactos.

Cuando procedieron al análisis del contenido de los archivos de la tarjeta de memoria, los agentes descubrieron la existencia de otras víctimas. Por el momento otras dos mujeres han denunciado los hechos. La investigación sigue abierta para conocer el tiempo que llevaría la videocámara instalada, así como identificar el número de empleados que podría haber grabado y a qué contactos habría podido enviar las imágenes.

Por el momento, el empresario se encuentra detenido como presunto autor de delitos contra la intimidad y revelación de secretos al compartir archivos de los grabados. Las diligencias han sido puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zafra.

