Detenido un joven de 23 años en Ronda tras recibir una alerta de Estados Unidos por pornografía infantil

La Policía Nacional ha arrestado a un joven de 23 años en Ronda (Málaga), por un delito de tenencia de pornografía infantil a través de Internet, tras haber recibido una alerta desde Estados Unidos.

Según ha informado este sábado la Policía Nacional en un comunicado, la detención ha tenido lugar después de que el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos, denunciara a un internauta que se encontraba en España, por almacenar vídeos de abusos sexuales a menores.

La Unidad Central de Ciberdelincuencia ha sido la encargada de asumir la investigación, que ha logrado dar con el internauta sospechoso gracias a la dirección de IP del sistema donde almacenaba el contenido de pornografía infantil. Dicha dirección se ubicaba en la provincia de Málaga, concretamente en la localidad de Ronda, resultando ser un vecino de la localidad.

El arrestado tenía 7 vídeos de agresiones sexuales

Tras el arresto, los agentes han registrado el domicilio del sospechoso, y han incautado su teléfono móvil y dos ordenadores portátiles. Dichos dispositivos serán sometidos a un análisis forense, aunque por el momento, según han informado los agentes en su comunicado, el arrestado tenía siete vídeos en su poder en los que se mostraban agresiones sexuales a menores.

Este caso ha servido a los agentes de la Policía Nacional para recordar a los internautas, la importancia de no almacenar ni difundir imágenes de menores, ya que estarían incurriendo en la comisión de un delito.

Otros casos similares

Hace un mes, otro hombre era detenido en Madrid por grabar con una cámara oculta a su hija y a sus amigas desnudas. Los hechos tenían lugar en San Lorenzo de El Escorial, cuando un hombre de 50 años era arrestado por tener más de 6.000 archivos de pornografía infantil.

El detenido instalaba cámaras ocultas tanto en su domicilio, como en el vestuario de un polideportivo público, para grabar tanto a su hija como a sus amigas desnudas antes de las clases de natación.

Detenido un pedagogo que se hacía pasar por menor de edad para obtener material pornográfico

El pasado mes de junio, un hombre de 52 años era detenido tras hacerse pasar un menor de edad para conseguir imágenes pornográficas de una niña de 10 años. El arresto tuvo lugar en Logroño, tras una denuncia impuesta por los padres de la menor.

El autor de los hechos resultó ser un pedagogo de 52 años, con una vida normal y padre de dos hijos, y era en su lugar de trabajo donde tenía contacto con menores de entre 2 y 11 años. Además, trabajaba como cuenta cuentos y animador de cancones infantiles.

