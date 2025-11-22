Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Prisión comunicada y sin fianza para el presunto autor de la muerte de Encarnita Polo

El hombre se encontraba en la misma residencia y estranguló a la actriz durante la noche.

¿Qué se sabe del presunto asesino de la artista Encarnita Polo? El sospechoso era su compañero de residencia

¿Qué se sabe del presunto asesino de la artista Encarnita Polo? El sospechoso era su compañero de residenciaEuropa Press

Neila Gallego
Publicado:

El titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Ávila ha decretado prisión comunicada y sin fianza, en unidad de psiquiatría, para el hombre de 66 años por la muerte de Encarnita Polo en una residencia de Ávila. Se le considera supuesto responsable de la muerte de la cantante y actriz.

Desde que fue detenido, el hombre ha permanecido ingresado en la Unidad de Psiquiatría del Hospital Nuestra Señora de Sonsoles, en Ávila. Su ingreso ha dificultado que pudiera declarar ante el juez que instruye este caso.

Se desconoce en qué prisión ingresará, ya que se trata de una decisión que corresponde a Instituciones Penitenciarias.

El hombre se encontraba en la misma residencia y estranguló a la actriz en las dependencias de 'Decanos DomusVi'. El supuesto responsable de los hechos no había mostrado hasta entonces ningún síntoma de agresividad, según señalaron fuentes de la investigación.

Los responsables de la compañía que gestiona la residencia de mayores reconocieron estar "consternados ante lo ocurrido". Asimismo han señalado que su "prioridad" es "velar por el bienestar general en estos momentos tan difíciles". Además, rechazaron realizar cualquier pronunciamiento por "máximo respeto a la confidencialidad" que se les pide, y por "el cariño a la residente".

Tal y como detallaron los celadores de la Fundación Decanos, en declaraciones recogidas por 'elEconomista', acudieron a la habitación de Encarna al escuchar golpes y jadeos. Al entrar, encontraron a la víctima rígida en el suelo y al agresor encima de ella.

En ese momento, Encarnita ya se encontraba sin respiración y su agresor parecía que no terminaba de comprender lo que acababa de hacer. Es más, desde el presunto homicidio, se encuentra bajo custodia policial en una unidad psiquiátrica del hospital de Ávila.

Quién era Encarnita Polo

Encarnita Polo fue una de las figuras más importantes de la música pop y copla de los años 60 y 70, cuando triunfó con su conocida canción 'Paco, Paco, Paco'. Nacida en Sevilla en 1939, logró convertirse en una de las figuras más destacadas del panorama musical español y una de las más populares gracias a la televisión, en la que siguió apareciendo como invitada a pesar de haber dejado el mundo discográfico.

