Prisión provisional para un hombre por matar a su madre tirándola por la ventana en L'Hospitalet

Una jueza de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ordenó anoche el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de un hombre acusado de matar a su madre arrojándola por la ventana de un piso de la ciudad. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) y recoge EFE, la causa se mantiene abierta por un posible delito de homicidio.

Los Mossos d'Esquadra, que han tramitado el caso como un episodio de violencia doméstica, detuvieron al hombre, de 54 años, el mismo día de los hechos, el pasado miércoles 19 de noviembre. El juzgado acordó el jueves prorrogar su detención 24 horas más, hasta ayer viernes.

La víctima murió en el hospital

Los hechos ocurrieron pasada la medianoche del miércoles, cuando los Mossos recibieron un aviso alertando de que una mujer estaba tirada en la calle con signos de violencia. Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de los Mossos y de la Guardia Urbana de L'Hospitalet, además de efectivos del Sistema de Emergencias Médicas, que la trasladaron a un centro sanitario, pero desgraciadamente, la mujer murió poco después.

En el lugar de los hechos, la policía localizó a un hombre de 54 años, hijo de la víctima, que quedó retenido por la Guardia Urbana debido a su presunta relación con lo ocurrido. A lo largo de la tarde del miércoles, los Mossos d'Esquadra informaron de la detención del hombre y confirmaron que investigaban el caso como violencia doméstica.

