Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

VIOLENCIA DOMÉSTICA

Prisión provisional para un hombre por matar a su madre tirándola por la ventana en L'Hospitalet

Una jueza de L'Hospitalet de Llobregat ha decretado prisión provisional para un hombre de 54 años acusado de matar a su madre al tirarla por la ventana de su piso. El caso, investigado como violencia doméstica, está abierto por un posible delito de homicidio.

Mossos d&acute;Esquadra

Mossos d´EsquadraGetty

Publicidad

Paula Hidalgo
Publicado:

Una jueza de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) ordenó anoche el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, de un hombre acusado de matar a su madre arrojándola por la ventana de un piso de la ciudad. Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC) y recoge EFE, la causa se mantiene abierta por un posible delito de homicidio.

Los Mossos d'Esquadra, que han tramitado el caso como un episodio de violencia doméstica, detuvieron al hombre, de 54 años, el mismo día de los hechos, el pasado miércoles 19 de noviembre. El juzgado acordó el jueves prorrogar su detención 24 horas más, hasta ayer viernes.

La víctima murió en el hospital

Los hechos ocurrieron pasada la medianoche del miércoles, cuando los Mossos recibieron un aviso alertando de que una mujer estaba tirada en la calle con signos de violencia. Hasta el lugar se desplazaron dotaciones de los Mossos y de la Guardia Urbana de L'Hospitalet, además de efectivos del Sistema de Emergencias Médicas, que la trasladaron a un centro sanitario, pero desgraciadamente, la mujer murió poco después.

En el lugar de los hechos, la policía localizó a un hombre de 54 años, hijo de la víctima, que quedó retenido por la Guardia Urbana debido a su presunta relación con lo ocurrido. A lo largo de la tarde del miércoles, los Mossos d'Esquadra informaron de la detención del hombre y confirmaron que investigaban el caso como violencia doméstica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Los bomberos alertan del peligro de las regletas y la sobrecarga eléctrica

Peligro de las regletas y la sobrecarga eléctrica

Publicidad

Sociedad

Mossos d´Esquadra

Prisión provisional para un hombre por matar a su madre tirándola por la ventana en L'Hospitalet

Imagen de los servicios de emergencia en la mina de Vega de Rengos

La mina de Vega de Rengos donde han muerto dos mineros pasó una inspección dos días antes

Desarticulada una banda juvenil en Toledo vinculada a los Trinitarios

Desarticulada una banda juvenil en Toledo vinculada a los Trinitarios

Efemérides de hoy 22 de noviembre de 2025: Dimite Margaret Thatcher, primera ministra británica
Efemérides

Efemérides de hoy 22 de noviembre de 2025: ¿Qué pasó el 22 de noviembre?

Imagen de archivo de Richard Gere.
NAVIDADES

Richard Gere encenderá el Gran Árbol de Navidad de Murcia el 28 de noviembre

Peligro de las regletas y la sobrecarga eléctrica
Peligros

Los bomberos alertan del peligro de las regletas y la sobrecarga eléctrica

Es uno de los objetos más útiles del hogar, y, al mismo tiempo uno de los más peligrosos. Los bomberos insisten en la importancia de hacer un uso seguro y responsable de la electricidad en el hogar, especialmente en estas fechas.

Cartel que indica el cierre temporal en la fachada principal de la clínica dental de Alzira (València)
Lote Anestesia

Investigan el lote de anestesia de la clínica dental de Valencia tras la muerte de una niña de 6 años

El Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad ha creado este viernes un expediente informativo para esclarecer las circunstancias de lo ocurrido.

Protesta de los trabajadores de la mina de Vega de Rengos en Oviedo el pasado mes de mayo.

Accidente minero en Asturias: confirman la muerte de los dos trabajadores atrapados en el derrumbe en Cangas del Narcea

Muere una mujer y un hombre sufre quemaduras graves en un incendio en un parque de Alcalá de Henares (Madrid)

Muere una persona y otra resulta herida muy grave en un incendio en un parque de Alcalá de Henares

"Tengo miedo a salir a la calle", un año de silencio tras una brutal agresión en Ferrol

"Tengo miedo a salir a la calle", un año de silencio tras una brutal agresión en Ferrol

Publicidad